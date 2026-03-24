Detenido un hombre acusado de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas en Santa Pola (Alicante)

Droga oculta hallada en el vehículo del detenido - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Santa Pola (Alicante) a un hombre de 37 años acusado de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas. Presuntamente se dedicaba a suministrar sustancias estupefacientes a otros distribuidores de la zona.

El Grupo de Estupefacientes de la Comisaría de Elche inició la investigación tras tener conocimiento de la existencia de un posible punto de venta de droga ubicado en un domicilio del municipio santapolero. Desde allí, supuestamente un varón suministraba a mediana escala sustancias tanto a clientes consumidores como a otros distribuidores, señala el cuerpo policial en un comunicado.

Tras varios dispositivos de vigilancia y seguimiento realizados en diferentes días, los agentes pudieron observar al investigado realizar numerosos viajes por toda la provincia, principalmente por las localidades de Alicante, Elche y Santa Pola, en los que tomaba muchas "medidas de seguridad" e "intentando entorpecer la labor de investigación". En sus viajes, se citaba con terceras personas y presuntamente realizaba las transacciones de droga desde el interior de su vehículo.

Los investigadores, tras reunir indicios que apuntaban a la presunta comisión de un delito de tráfico de sustancias estupefacientes, establecieron un dispositivo que culminó con la detención del acusado cuando circulaba a bordo de su vehículo.

Durante la inspección del coche, los agentes localizaron un compartimento oculto o caleta en cuyo interior se hallaron tres paquetes que contenían cocaína, con un peso de 3,58 kilos. Tras el hallazgo, los investigadores solicitaron al juzgado competente la correspondiente autorización para practicar una entrada y registro en su domicilio.

REGISTRO DOMICILIARIO

Así, en ese registro, los agentes se incautaron de unos seis kilos de hachís, 1,85 gramos de cocaína rosa o tusi, un revólver y gran cantidad de munición, además de 5.620 euros en efectivo, básculas de precisión, diversos enseres y precursores para el tratamiento de la droga.

Los investigadores intervinieron también dos vehículos de alta gama y un tercer vehículo, con el cual el detenido supuestamente realizaba los viajes para distribuir la droga, ya que disponía de lo que en el argot policial se conoce como caleta, es decir, ese compartimento oculto para transportar la droga.

El detenido ha sido puesto a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Elche, que ha decretado su ingreso en prisión provisional.