Detenido un hombre en el aeropuerto de Alicante-Elche tras hallar en su maleta 3,5 kilos de cocaína - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 27 años como presunto autor de un delito contra la salud pública y contrabando, tras hallar más de 3,5 kilos de cocaína oculta en su maleta en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández.

La actuación se inició durante un control en el recinto aduanero, cuando agentes de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras (UDAIF) de la Benemérita detectaron "anomalías" en una maleta que viajaba como equipaje RUSH, término que denomina al equipaje no acompañado, que es aquel que llega en un vuelo distinto al de su propietario.

Ante las "dudas" sobre el contenido que pudiera portar, los agentes requirieron a la compañía aérea que contactara con el titular del equipaje para que acudiera al aeropuerto, detalla el instituto armado en un comunicado.

A su llegada, se realizaron las comprobaciones oportunas y se detectaron "incoherencias" en sus manifestaciones, por lo que, en presencia del propietario, se procedió a la apertura de la maleta. En ella, localizaron un maletín que tenía un doble fondo y otros compartimentos ocultos, donde hallaron un total de 3.580 gramos de cocaína.

Las investigaciones permitieron determinar que tanto esta persona como el equipaje "habían realizado un itinerario internacional con origen en Sudamérica y escalas en distintos países antes de llegar a España", según la Guardia Civil.

El detenido ha sido puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Elche, que ha decretado su ingreso en prisión provisional.