Detenido un hombre en el aeropuerto de Castellón que transportaba 51 bolas de heroína en su organismo

Heroína incautada - POLICÍA NACIONAL

CASTELLÓ 23 Sep. (EUROPA PRESS) - -

Agentes de la Policía Nacional, en el marco de una investigación para la prevención y detección del tráfico ilegal de sustancias estupefacientes vía aérea, han detenido en el aeropuerto de Castellón - Costa de Azahar a un varón de 29 años que supuestamente transportaba 51 bolas de heroína en su organismo, según ha informado este cuerpo de seguridad en un comunicado.

Los hechos ocurrieron el pasado día 19 de septiembre, cuando los agentes de la Comisaría Provincial de Castellón detectaron a un varón que podría tener indicios compatibles con el trasporte interno de droga, el cual procedía de un vuelo de un país del espacio Schengen que tenía como destino final el aeropuerto de Castellón - Costa Azahar.

Tras la expulsión de los envoltorios, estos arrojaron un peso total de 583 gramos y dieron positivo en heroína. Después de ser puesto a disposición judicial como presunto autor de un delito contra la salud pública, el Juzgado de Guardia ha decretado su prisión provisional.

La investigación continúa abierta para determinar la procedencia y el posible destino de la sustancia, así como para esclarecer la participación de otras personas relacionadas con los hechos