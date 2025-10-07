Detenido un hombre en Alicante acusado de empadronar a sus padres ilegalmente y defraudar a la Seguridad Social

ALICANTE, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un varón acusado de favorecer la inmigración ilegal y de cometer un fraude a la Seguridad Social después de presuntamente haber empadronado de forma ilegal a sus padres y facilitar su llegada a España con dos cartas de invitación.

La investigación policial se inició tras tener conocimiento los agentes de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (Ucrif) de la Comisaría Provincial de Alicante de que una persona al parecer estaba intentando traer a territorio nacional de manera ilegal a unos familiares mediante el uso fraudulento de las cartas de invitación.

En la documentación presentada por el investigado en su solicitud de dos cartas de invitación, figuraba junto a su empadronamiento también el de sus padres, por lo que había una clara intención de que tras llegar a España no cumplieran con el plazo máximo de estancia de 90 días que establece la carta de invitación y que la intención real era la de quedarse definitivamente en España, según ha explicado la Policía Nacional en un comunicado.

Los agentes realizaron una serie de gestiones con las que comprobaron que los padres del investigado, en la fecha que tenían como límite para abandonar España de regreso a su país, no lo habían hecho y que estaban en situación irregular en España, por lo que presuntamente se había cometido una infracción grave de la Ley de Extranjería. Además, el investigado, al supuestamente haber permitido y contribuido a ello, había cometido un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal.

TRATAMIENTO MÉDICO DE 9.000 EUROS

En el transcurso de su estancia en España y al presuntamente permitir el investigado el empadronamiento de su madre en su domicilio, esta pudo solicitar la tarjeta sanitaria y posteriormente iniciar un tratamiento médico que ascendió a la cantidad de alrededor de 9.000 euros, por lo que finalmente y tras ser localizado fue detenido acusado de los delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal y fraude a la Seguridad Social.

Durante la investigación, los agentes comprobaron que el arrestado supuestamente tenía la intención de repetir el delito, ya que había solicitado también dos cartas de invitación para sus dos hermanas. El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Alicante.