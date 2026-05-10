Detenido un hombre por asaltar a otro y amenazarle con una pistola y un cuchillo en un cajero en Orihuela

Vehículo policial en Orihuela (Alicante), en una imagen de archivo - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE 10 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Orihuela (Alicante) a las pocas horas de la comisión del hecho a un hombre de 52 años como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación tras asaltar a otro en un cajero automático y llevarle hasta su domicilio para terminar de consumar el robo.

La investigación se inició a raíz de que un hombre de 46 años se personara en las dependencias policiales de la comisaría de Orihuela manifestando que había sido víctima de un robo con intimidación por parte de un conocido de la ciudad, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

La víctima fue asaltada por el autor cuando se encontraba en un cajero automático realizando una operación. En un momento determinado, fue golpeado en el pecho y conminado a que le entregase al ladrón todo el dinero que llevaba, mientras este esgrimía una pequeña pistola y un cuchillo también de pequeñas dimensiones.

Como la víctima se negó a darle el dinero, el autor le condujo hasta su domicilio con el fin de poder consumar el robo. Una vez allí, consiguió hacerse con el dinero de la víctima y le intimidó para que le diera más dinero, momento en el que esta vio la posibilidad de evadirse de allí, por lo que le dijo que tenía que ir al cajero a por más dinero y aprovechó este momento para marcharse y acudir a la comisaría a denunciar los hechos.

Los agentes que se encargaron del caso, tras realizar las primeras pesquisas, han conseguido averiguar la identidad del asaltante, a quien han localizado y detenido en su propio domicilio. Según había referido la víctima a los agentes, este mismo individuo le había asaltado del mismo modo en el mes anterior, pero entonces no había interpuesto denuncia alguna "por miedo a represalias".

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición del juzgado de instrucción de guardia de la localidad de Orihuela.