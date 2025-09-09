Detenido un hombre durante un control en Benidorm tras encontrar en su coche un kilo de cocaína - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la ciudad de Benidorm (Alicante) a un hombre de 44 años durante un control de prevención de delincuencia tras localizar un paquete con un kilo de cocaína en el interior de su coche.

Los hechos tuvieron lugar cuando un indicativo de seguridad ciudadana observó a un vehículo cuyo conductor, al parar a la altura de uno de los agentes, comenzó a mostrar una actitud nerviosa, según ha explicado el cuerpo policial en un comunicado.

Cuando los agentes dieron el alto al coche para realizar las comprobaciones oportunas, localizaron en los asientos traseros del vehículo una mochila que contenía un paquete con un kilo de cocaína. Ante el hallazgo, los agentes procedieron a su detención como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

El arrestado, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición de los Juzgados de Instrucción de Guardia de Benidorm.