Detenido un hombre al desmantelar una plantación de marihuana en una nave de Petrer (Alicante)

Plantación de marihuana desmantelada en una nave de Petrer (Alicante) - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Petrer (Alicante) a un hombre de 31 años acusado de un delito contra la salud pública al desmantelar una plantación 'indoor' de marihuana ubicada en una nave del municipio.

Desde la Policía Local alertaron al cuerpo estatal en una llamada en la que pedían colaboración ante un posible robo con fuerza que al parecer se estaba produciendo en el interior de esa nave, con tres personas que cargaban material en una furgoneta.

Con las características aportadas, los agentes de Seguridad Ciudadana que se dirigieron al lugar dieron el alto a una furgoneta que circulaba a gran velocidad y que conducía un varón, según ha detallado la Policía Nacional en un comunicado.

Una vez interceptada esa furgoneta, comprobaron que en su interior había diversas herramientas y 14 sistemas de iluminación LED. El conductor indicó que dicho material lo había cogido de una nave próxima.

Paralelamente, otra dotación policial que acudió a la nave donde presuntamente se estaba produciendo el hecho delictivo realizó una inspección con el fin de localizar a los otros autores. En su interior, observó una plantación 'indoor' de marihuana con instrumental eléctrico, compuesto por los mismos sistemas de iluminación que se localizaron en la furgoneta interceptada. Ante los indicios de que se pudiera estar cometiendo un delito contra la salud pública, los agentes detuvieron al varón que conducía el vehículo.

Una realizado el arresto, solicitaron a la autoridad judicial una orden de entrada y registro en la citada nave, donde intervinieron 338 plantas de marihuana, así como elementos presuntamente usados para el cultivo.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, fue puesto a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Elda.