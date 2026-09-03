Detenido un hombre por dos robos consecutivos en viviendas, uno de ellos con moradores dentro

Jaén.-Sucesos.-Detenido en Torredelcampo por robar una motocicleta y objetos de varios coches en un garaje de la capital - CNP

VALÈNCIA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido 'in fraganti' en la localidad valenciana de Algemesí a un hombre como presunto autor de dos delitos de robo con fuerza en domicilio, según ha informado Jefatura en un comunicado.

Los agentes tuvieron conocimiento de la comisión de un robo en un domicilio tras una llamada a la sala CIMACC-091 por parte del propietario del mismo, que no se encontraba dentro, pero estaba viendo a través de las cámaras de videovigilancia que tenía instaladas a un individuo accediendo a su vivienda.

Ante ello, los agentes se desplazaron hasta el domicilio y, una vez allí, percibieron ruidos procedentes del interior. Luego observaron salir del inmueble a un varón que, al percatarse de la presencia policial, volvió a introducirse rápidamente en el interior.

En ese momento, los agentes reconocieron al individuo puesto que era un autor habitual de delitos contra el patrimonio. Sus características físicas coincidían, además, con la descripción aportada por el propietario de la vivienda.

Ante la comisión de un delito 'in fraganti' y con el conocimiento del propietario de la vivienda, se accedió al domicilio utilizando la fuerza mínima imprescindible con la intención de evitar la huida del autor y el posible acceso a otros domicilios colindantes.

Una vez en el interior de la casa, los efectivos observaron estancias revueltas y, en la cubierta de la vivienda, localizaron efectos que podrían haber sido sustraídos en las terrazas de los domicilios contiguos.

Ante la sospecha de que el autor se encontrase en el interior de una vivienda próxima, los agentes localizaron a la propietaria para poder acceder al domicilio y comprobar su interior. Encontraron finalmente al autor de los hechos escondido debajo de la cama de uno de los dormitorios.

Los agentes detuvieron al hombre como presunto autor de dos delitos de robo con fuerza en domicilio. El juzgado decretó posteriormente su ingreso en prisión provisional.