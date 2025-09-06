Detenido un hombre por mantener una pelea con otro en la Explanada de Alicante

Archivo - Explanada de Alicante en imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

Los dos implicados han resultado heridos

ALICANTE, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Alicante han detenido a un hombre tras pelearse con otro en la Explanada de la ciudad. Ambos han resultado heridos y han sido trasladados a un centro hospitalario, según han indicado fuentes municipales y el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Este centro ha recibido este sábado, a las 9.40 horas, el aviso de la pelea, que ha originado dos heridos, por lo que han movilizado una ambulancia del SAMU y una de Soporte Vital Básico (SVB).

Han resultado heridos un varón de 28 años, con herida en el muslo, y otro hombre de 27 años, que presentaba una contusión en la pared abdominal. Las ambulancias han trasladado a ambos al Hospital Doctor Balmis de Alicante.

Fuentes municipales han señalado que la Policía Local ha detenido a uno de los implicados y han apuntado que se les han intervenido dos móviles "posiblemente sustraídos".