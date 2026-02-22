Detenido un hombre por matar a puñaladas a otro en València

Archivo - Agente de Policía Nacional junto a furgón policial en València - JEFATURA - Archivo

VALÈNCIA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido este domingo a un hombre por presuntamente matar a puñaladas a otro en el barrio de Benimàmet, en València, según ha adelantado el diario 'Levante EMV' y han confirmado a Europa Press fuentes la investigación.

Sobre las 15.40 horas de este domingo se ha solicitado la intervención del CICU para asistir a un hombre herido por arma blanca en la calle Gabarda, en la ciudad de València.

Hasta el lugar se ha desplazado una unidad del SAMU, cuyo equipo médico solo ha podido confirmar el fallecimiento de un hombre de 59 años de edad, según ha informado el Centro de Investigación y Coordinación de Urgencias (CICU).