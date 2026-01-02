Detenido un hombre con múltiples antecedentes que se negaba a entregarse a la Guardia Civil y trató de huir en Callosa

Imagen del detenido - GC

ALICANTE, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Crinto', ha detenido a un hombre que se negaba a entregarse y trató de huir tras ser localizado en una vivienda de Callosa de Segura (Alicante), según ha informado el instituto armado en un comunicado.

Esta persona había sido detenida como presunto autor de un delito de retención y robo con violencia a una víctima a la que supuestamente intimidó con un cuchillo de grandes dimensiones y la obligó a desplazarse hasta una vivienda, pero fue puesto en libertad por orden judicial y buscado de nuevo al comprobarse más tarde que tenía dos requisitorias pendientes de ingreso en prisión.

Las investigaciones se iniciaron en noviembre, tras tener conocimiento una denuncia de una víctima que manifestó que se encontraba sentada en un banco de un mirador de la localidad cuando un varón se sentó a su lado y le pidió un cigarro.

El hombre se dio cuenta de que la víctima llevaba un teléfono móvil con cien euros en la funda, por lo que, de acuerdo con la Benemérita, supuestamente extrajo un cuchillo de grandes dimensiones con el que la amenazó, le colocó el arma en el cuello y le golpeó con la parte del mango.

Posteriormente, el ahora detenido presuntamente obligó a la víctima a desplazarse hasta una vivienda antigua y en estado "casi ruinosa", donde fue retenida contra su voluntad. La víctima aprovechó un descuido para huir y se desplazó a pie hacia un centro médico para ser atendida de las lesiones sufridas y posteriormente trasladada al Hospital Universitario Vega Baja.

Tras tener conocimiento de los hechos, el Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Callosa de Segura inició las primeras indagaciones y llevó a cabo un análisis exhaustivo del 'modus operandi' y de la manifestación de la víctima, que permitió obtener datos identificativos del presunto autor.

Como resultado de las pesquisas realizadas, en noviembre se activó la fase de explotación de la operación. La Benemérita realizó una entrada y registro del inmueble, accedió al domicilio y detuvo al presunto autor de los hechos. Durante el registro se intervino el cuchillo de grandes dimensiones, que se encontraba oculto bajo una alfombra.

En el operativo participaron efectivos del Puesto Principal de Callosa de Segura y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Torrevieja. El detenido, junto con los efectos intervenidos, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de Orihuela, que decretó su puesta en libertad con medidas cautelares.

NUEVA DETENCIÓN

Sin embargo, a finales de noviembre, el Puesto Principal de la Guardia Civil de Callosa de Segura tuvo conocimiento de que se habían emitido con posterioridad dos requisitorias judiciales de búsqueda, detención e ingreso en prisión sobre esta misma persona, procedentes de juzgados del Partido Judicial de Orihuela.

Se trata, según el instituto armado, de un individuo con tendencia a la fuga y múltiples antecedentes, por lo que se establecieron diversos dispositivos que permitieron comprobar que el reclamado podría encontrarse oculto en el interior del mismo inmueble abandonado.

Una patrulla del Puesto Principal de Callosa de Segura observó durante el mes de diciembre que la puerta de la vivienda se encontraba abierta. Tras requerir la presencia del reclamado, este se aproximó a la puerta y la cerró en presencia de la fuerza actuante.

Ante estos hechos, se estableció un dispositivo operativo y se confinó perimetralmente el inmueble. Los agentes mantuvieron un breve diálogo con el hombre, que se negó reiteradamente a salir y entregarse a la acción policial, desoyendo las órdenes de los agentes.

Los agentes procedieron a la apertura de la puerta y acceso al interior del inmueble y, en ese momento, el individuo intentó huir a través de las ventanas superiores. Gracias al cercado perimetral del inmueble, los agentes lograron evitar la fuga y procedieron a su detención.

Las diligencias instruidas fueron remitidas a los juzgados reclamantes y el detenido, tras ser puesto a disposición de la autoridad judicial competente, ingresó en prisión.