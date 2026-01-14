Detenido un hombre en Orihuela (Alicante) acusado de retener y amenazar a su yerno para obligarle a delinquir

Archivo - Imagen de archivo de un agente de Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ALICANTE, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Orihuela (Alicante) a un hombre de 45 años por presuntamente participar en delitos de trata de seres humanos, detención ilegal, lesiones y amenazas graves. Está acusado de engañar a su yerno con la promesa de venir a España y conseguirle trabajo en el sector agrícola, cuando la verdadera finalidad era obligarle a realizar actividades delictivas mediante coacción, violencia física, amenazas y retención contra su voluntad.

La investigación partió tras la denuncia de un varón que al parecer estaba siendo sometido a una serie de amenazas graves y agresiones físicas por parte de un familiar. En concreto, relató a los agentes que llegó a España tras la falsa promesa realizada por su suegro, quien le ofreció venir aquí y trabajar en el campo, según ha indicado el cuerpo policial en un comunicado.

Una vez en territorio español, comprobó que la verdadera finalidad de este familiar era utilizarlo para cometer hechos delictivos, principalmente los relacionados con robos y hurtos, con la intención de supuestamente organizar un grupo delictivo estructurado y cometer actividades ilícitas de mayor entidad como el robo de vehículos o la sustracción de sustancias estupefacientes a otras organizaciones criminales (vuelcos).

Según la Policía Nacional, en un primer momento, la víctima accedió a realizar pequeños hurtos de comida debido a su situación de vulnerabilidad. Sin embargo, su suegro, posteriormente, le exigió cometer robos violentos, como tirones de bolsos. Ante su negativa en participar en dichas actividades ilícitas, lo amenazó de muerte y lo agredió en repetidas ocasiones con el propósito de obligarlo a delinquir.

HUYÓ DE LA VIVIENDA Y PIDIÓ AUXILIO

Además de las graves agresiones y amenazas de muerte, estaba retenido en contra de su voluntad en el domicilio donde residía, siempre vigilado y sometido a palizas continuas. Desesperado, tras una nueva agresión, consiguió huir de la vivienda donde se encontraba retenido y pedir auxilio a una dotación policial que lo trasladó a un hospital de Orihuela, donde fue asistido por las lesiones sufridas.

Tras recibir el alta médica y carecer de pertenencias y recursos económicos, tuvo que solicitar ayuda hasta reunir lo necesario para acudir a dependencias policiales y formular la correspondiente denuncia. Asimismo, pudo alojarse en un centro de acogida.

Ante la gravedad de los hechos, los agentes realizaron gestiones para esclarecerlos e identificar al presunto autor, quien, tras un operativo policial, fue localizado y detenido. Una vez arrestado, se solicitó a la autoridad judicial un registro en su domicilio de Orihuela para localizar posibles pruebas o indicios de su participación criminal.

El arrestado, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la ciudad de Elche.