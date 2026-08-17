Detenido un hombre en la Pobla Llarga por llevar oculta un arma de fuego que simulaba una tarjeta de crédito

Un coche de la Guardia Civil - EUROPA PRESS ASTURIAS

VALÈNCIA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en la localidad de la Pobla Llarga (Valencia) a un hombre de 53 años por ocultar en el interior de un bolso un arma que simulaba una tarjeta de crédito, prohibida por el Reglamento de Armas (RD 137/1993).

Los hechos ocurrieron el pasado 12 de julio por la mañana, cuando, mientras los agentes realizaban una inspección en un establecimiento de hostelería de la Pobla Llarga, observaron a un hombre que se encontraba en la terraza.

Al percatarse de la presencia policial, mostró una actitud "sospechosa". Por ello, se le identificó y se procedió al registro superficial de sus pertenencias, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

En el interior de un bolso los agentes han hallado un arma de fuego que simulaba una tarjeta de crédito con la inscripción lifecard, tres cartuchos del calibre 7.65 y también un cartucho inerte. Además, se encontraba en posesión de estos objetos en un lugar "de ocio y esparcimiento con gran afluencia de gente".

En ese mismo momento, los agentes han detenido al hombre, de 53 años y nacionalidad española, al que se le imputa un delito de tenencia ilícita de armas, dado que había indicios "suficientes para creer que el detenido sabía o podía saber" que portaba un artículo capaz de detonar un cartucho de fuego real, simulando un objeto que aparentaba ser una tarjeta de crédito.

Además, según el Real Decreto 137/1993 de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas, se prohíbe la fabricación, importación, compraventa y uso de las armas de fuego simuladas bajo apariencia de cualquier otro objeto.

El objeto incautado, según ha detallado la Guardia Civil, tiene la intención de simular una tarjeta de crédito u objeto similar, pero cuenta con los elementos necesarios para disparar un cartucho de fuego.

Por otra parte, tras solicitar autorización judicial, se ha procedido a la entrada y registro de su domicilio, que se realizó el pasado 13 de julio. Allí se han hallado un total de 11 cartuchos del calibre 22 para el que estaba habilitada el arma simulada, un cartucho inerte, un cuchillo y dos visores de rifle.

Uno de los cartuchos de calibre 22 era de punta hueca (dum-dum). De hecho, apunta el instituto armado, estos se fabrican con la intención de provocar un mayor poder de parada en el tejido y así aumentar las lesiones derivadas de su impacto. Por ello, también se le ha propuesto para sanción administrativa, ya que dicha munición está prohibida para particulares.

La actuación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto de Castelló y las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Alzira Plaza número 2.