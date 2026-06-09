Detenido un hombre que portaba tres kilos y medio de heroína en la maleta

Material intervenido en la operación - JEFATURA

VALÈNCIA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el aeropuerto de Valencia a un hombre de 48 años que portaba más de tres kilos y medio de heroína en su maleta, oculta en varias cajas de jabones y en carpetas, según ha informado Jefatura en un comunicado.

Los hechos se produjeron el pasado día 24 de mayo, cuando agentes adscritos a la Unidad de Drogas y Crimen Organizado -UDYCO- de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia, mientras realizaban las oportunas labores de control en el aeropuerto de Valencia, detectaron a un hombre que acababa de aterrizar de un vuelo procedente de Sudáfrica, con escala en Suiza, con actitud nerviosa y esquiva, el cual portaba una maleta de grandes dimensiones.

Los policías, ante las sospechas, registraron sus pertenencias y localizaron en el interior de la maleta dos carpetas, en cuyas tapas se ocultaban cuatro planchas con 1.388 gramos de heroína. También hallaron diversas cajas de jabón con otros 2.138 gramos de la misma droga.

Por todo ello, los agentes intervinieron la sustancia estupefaciente y detuvieron al hombre como presunto autor de un delito de tráfico de drogas. El arrestado ha pasado ya a disposición judicial.