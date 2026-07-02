Detenido hombre en Torrent tras retener a dos personas en contra de su voluntad y amenazarlas de muerte

Imagen de archivo de un coche de policía - CNP

VALÈNCIA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Torrent (Valencia) a un hombre de 30 años como presunto autor de los delitos de detención ilegal y amenazas graves, tras supuestamente mantener retenidas a dos personas en su domicilio en contra de su voluntad y amenazarlas de muerte. Una de las víctimas resultó lesionada de gravedad al intentar escapar de la vivienda desde un segundo piso.

Los hechos ocurrieron tras una llamada recibida en la Sala CIMACC 091, en la que se alertaba de que una mujer se había precipitado al vacío desde un segundo piso mientras intentaba descender por el canalón del edificio, según ha informado la Policía en un comunicado.

Al lugar se desplazaron de inmediato efectivos de la Policía Nacional, así como servicios sanitarios, que asistieron a la víctima y la trasladaron a un centro hospitalario debido a una fractura de tobillo provocada por la caída.

A partir de ese momento, los investigadores de la comisaría de Torrent se hicieron cargo de las pesquisas. Tras diversas indagaciones, los agentes pudieron determinar que las víctimas habían coincidido con el presunto autor en un local de ocio nocturno de la zona. Tras consumir bebidas alcohólicas, decidieron trasladarse todos al domicilio de este.

Una vez en el interior de la vivienda, el morador se percató de la falta de su teléfono móvil, motivo por el cual adoptó una actitud "extremadamente hostil" y supuestamente profirió amenazas de muerte contra la mujer y su hermanastro. Además, el supuesto agresor llegó a romper el teléfono de la mujer y agredió físicamente al otro hombre.

Con el objetivo de recuperar su terminal, el sospechoso les realizó un registro personal a la fuerza y bloqueó las salidas de la vivienda, al tiempo que supuestamente les impedía abandonar el inmueble hasta que no apareciera su dispositivo.

Ante el temor por su integridad física, las dos víctimas aprovecharon un descuido del morador para intentar escapar de la vivienda descolgándose por un canalón exterior, momento en el que la mujer desde la altura de un segundo piso.

Tras recopilar todos los indicios, los policías lograron identificar y localizar al supuesto agresor el cual fue detenido. El arrestado ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial como presunto autor de los delitos de detención ilegal y amenazas graves.