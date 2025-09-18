Detenido un hombre que usó la técnica del 'mataleón' para robar con violencia a una anciana, a la que dejó en UCI

ALICANTE 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad alicantina de Orihuela a un joven de 25 años que presuntamente abordó por la espalda a una mujer octogenaria cuando iba a entrar en el portal de su casa, usando la técnica del 'mataleón', para inmovilizarla y conseguir robarle el bolso, según ha informado Jefatura en un comunicado.

Los hechos ocurrieron a media mañana, cuando una mujer de 80 años que iba a entrar al portal de su domicilio fue asaltada por la espalda por un varón que la cogió fuertemente por el cuello y la introdujo a la fuerza dentro del portal. Una vez allí, según relató la víctima, el varón hacía fuerza con sus brazos alrededor del cuello tratando de inmovilizarla, mientras le amenazaba de muerte.

Un vecino de la finca bajaba por las escaleras en ese momento y escuchó los gritos, observando la escena al llegar al rellano, por lo que se puso a gritarle al agresor, quien cesó de agarrar a la mujer y, tras arrebatarle a ésta violentamente el bolso de las manos, huyó a la carrera.

El hombre fue perseguido por el vecino y el agresor terminó por tirar el bolso al suelo, siendo recuperado por el testigo, quien finalmente perdió de vista al autor de los hechos.

La víctima, debido a la agresión, tuvo que permanecer ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital durante tres días y actualmente se encuentra en tratamiento por las severas secuelas psicológicas que le ha causado el hecho.

LA SIGUIÓ DESDE EL CAJERO

La investigación de los hechos fue llevada a cabo por los agentes de Policía Judicial de la Comisaría Local de Policía Nacional de Orihuela quienes, a través de las gestiones de investigación realizadas, consiguieron averiguar que no se trataba de una acción fortuita, sino que el autor habría seguido a la víctima desde un cajero de una entidad bancaria donde había sacado dinero poco antes del suceso, planificando después el momento del asalto, motivo por el cual le solicitaba el PIN de la tarjeta durante la agresión.

Finalmente, tras conseguir los investigadores identificar plenamente al autor, una patrulla de la Policía Nacional en labores de seguridad ciudadana lo localizaron en una calle de la ciudad y lo detuvieron como presunto responsable de los hechos denunciados.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, fue puesto a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad donde fue arrestado.