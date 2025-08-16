Detenido un hombre que utilizaba una tienda 'grow shop' para vender marihuana y hachís en Gandia (Valencia)

Detenido un hombre que utilizaba una tienda 'grow shop' para vender marihuana y hachís en Gandia - POLICÍA NACIONAL

En la puerta del local se exhibía un anuncio que publicitaba la venta de sustancias desde una máquina 'vending' situada a la entrada

VALÈNCIA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Gandia (Valencia) a un hombre que utilizaba una tienda 'grow shop' para vender marihuana y hachís. En concreto, se han incautado cerca de nueve kilogramos de marihuana y más de 200 gramos de hachís, contenidos en bolsas termo-selladas dispuestas para su venta.

Las investigaciones policiales se iniciaron tras tener conocimiento de que en una nave industrial de la localidad de Gandia, concretamente en una tienda 'grow shop', se podrían estar vendiendo sustancias estupefacientes para ser consumidas, según ha indicado la Jefatura Superior en un comunicado.

Además, los agentes comprobaron que en la misma puerta de la tienda se anunciaba la venta de las sustancias estupefacientes, que se encontraban a la venta desde una máquina 'vending' situada junto a la entrada.

Una vez llevadas a cabo las primeras vigilancias, se pudo observar una "gran afluencia" de clientes que accedían al interior de local para adquirir estupefacientes con la finalidad de consumirlos. Algunos clientes elaboraban un porro-cigarro tras salir de la tienda para ser consumido.

La operación finalizó el 6 de agosto con la inspección del local, donde los policías incautaron la cantidad total de 511 bolsas termo-selladas con casi nueve kilogramos de marihuana, así como 17 bolsas que contenían 232 gramos de hachís.

Por estos hechos, se detuvo a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública, que pasó a disposición de la autoridad judicial.

La Policía Nacional ha subrayado que un 'grow shop' es una tienda especializada en el asesoramiento y la venta de productos relacionados con el cultivo de plantas de cannabis, como fertilizantes, invernaderos o iluminación. De este modo, a diferencia de los clubes, los 'grow shops' no venden cannabis directamente, por lo que son legales los productos que ofrecen.