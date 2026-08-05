Detenido un hombre en València por apuñalar a un menor de 14 años tras una discusión a la salida de un pub

Imagen de recurso de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

VALÈNCIA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 25 años como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa tras apuñalar a un adolescente de 14 años con el que había mantenido una discusión horas antes a la salida de un pub de València.

Los hechos ocurrieron sobre las 05.30 horas de la madrugada del sábado al domingo en la calle Reus, según han informado a Europa Press fuentes de la Policía Nacional y ha avanzado el diario Levante-EMV. Hasta el lugar acudieron comisionadas por sus respectivas salas primero una patrulla de la Policía Local de València y luego otra de la Policía Nacional, que encontraron a su llegada a un menor de 14 años en la vía pública que sangraba por el costado derecho.

El joven había recibido puñaladas en el costado, en la ingle y el codo, y manifestó que un par de horas antes se había producido una discusión entre dos grupos de conocidos a la salida de un pub.

Más tarde, uno de los hombres del otro grupo con el que habían mantenido el desencuentro vio al joven de 14 años en la calle y le dio alcance hasta apuñalarlo. La víctima fue trasladada a un centro hospitalario.

Horas después, la Policía Nacional realizó las gestiones oportunas y sobre las 11.00 horas de la mañana detuvo en su propio domicilio al presunto autor de los hechos, un hombre de 25 años acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa.