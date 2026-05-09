Detenido 'in fraganti' un hombre en Alicante por robar en centros hospitalarios

Detenido en Alicante un hombre que se dedicaba a hurtar pertenencias en centros hospitalarios. - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE, 9 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 43 años de edad tras presuntamente haber robado de una habitación de la planta de pediatría de un centro hospitalario de Alicante diversos efectos.

El presunto responsable de los delitos de hurto y allanamiento de morada fue sorprendido por una enfermera de la planta que dio aviso a la Policía. Tras ello, fue localizado y detenido a los pocos minutos de ocurrir el hecho por agentes de paisano, cuando aún se encontraba dentro del propio hospital con efectos robados de la habitación.

Una llamada a la Sala Cimacc del 091 de una enfermera del hospital alertó a la Policía Nacional sobre un presunto hurto ocurrido en una habitación de la planta de pediatría, según ha informado Jefatura en un comunicado.

REINCIDENTE

Al lugar, se desplazaron agentes de paisano del Grupo Operativo de Respuesta de la Comisaría de Alicante-Norte, quienes se entrevistaron con la facultativa que dio la alerta sobre lo ocurrido, quien indicó a los agentes que este mismo varón había actuado en ocasiones anteriores del mismo modo.

La enfermera refirió a los agentes que había descubierto a este varón salir de una de las habitaciones de la zona de pediatría vestido con un pantalón de pijama del hospital, con una videoconsola y un 'e-book' en sus manos, por lo que le llamó la atención y el individuo dejó estas pertenencias en el lugar.

Seguidamente, llamó a la Policía y a la madre del paciente menor de edad que ocupaba tal habitación, quien se encontraba con el niño en la sala de juegos en esos momentos.

La víctima revisó las pertenencias de la habitación y echó en falta su monedero con las tarjetas y documentación. Pocos minutos después, los agentes desplazados al lugar recorrieron las instalaciones hospitalarias y encontraron en una de las plantas del hospital a un varón que coincidía plenamente con las características aportadas por la requirente, al encontrarle entre sus prendas un monedero que resultó ser el que había sido sustraído de la habitación de pediatría.

Así, los agentes detuvieron a esta persona como presunto responsable de los hechos y, posteriormente, fue puesto a disposición del juzgado de instrucción de guardia de la localidad de Alicante, tras la práctica de las diligencias policiales.