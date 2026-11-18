Detenido un joven acusado de intentar matar a otro con un cuchillo de cocina en Dolores - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Benejúzar (Alicante) a un joven de 18 años por presuntamente intentar matar a otro de la misma edad empleando un cuchillo de cocina en Dolores. Después de ser arrestado acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa con arma blanca, y tras pasar a disposición judicial, ha ingresado en prisión provisional comunicada y sin fianza.

La investigación, desarrollada en el marco de la operación Safud, permitió esclarecer lo sucedido en apenas 18 horas y localizar el arma que supuestamente fue utilizada. La víctima, también de 18 años y vecino de la localidad, sufrió lesiones por las que necesitó una intervención quirúrgica de urgencia e ingresar en la uci de un hospital.

El Equipo Territorial de Policía Judicial de Pilar de la Horadada asumió las pesquisas y contó con la colaboración del Puesto Principal de la Guardia Civil de Dolores. Los agentes iniciaron las primeras actuaciones tras tener conocimiento de los hechos a través del padre de la víctima, quien se puso en contacto con la Guardia Civil.

En un primer momento, los investigadores se desplazaron al centro hospitalario para tomar declaración a la víctima, que todavía se encontraba ingresada, y obtener información que permitiera reconstruir lo sucedido.

Paralelamente, realizaron una primera inspección en el lugar de la supuesta agresión, donde recogieron distintas evidencias "relevantes", según ha detallado el instituto armado en un comunicado.

INVESTIGACIÓN

Las pesquisas permitieron centrar las sospechas en un joven de la misma edad que la víctima. La investigación continuó con la recopilación de testimonios y el análisis de las pruebas disponibles, lo que permitió avanzar en la identificación del presunto autor. Una vez identificado, los agentes lo localizaron y detuvieron en la localidad de Benejúzar.

Durante una segunda inspección en las proximidades del lugar de los hechos, encontraron oculto entre vegetación un cuchillo de cocina con restos de sangre, que fue intervenido, ya que podría ser el arma que al parecer se usó en la agresión.

El arrestado ha sido puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orihuela, que ha decretado su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza en relación con el suceso.