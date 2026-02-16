Detenido un joven acusado de cometer 31 robos en interior de vehículos en garajes de València

Imagen de archivo de un coche policial - CNP

VALÈNCIA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en València a un joven de 25 años como presunto autor de 31 robos en interior de vehículos estacionados en garajes, tanto públicos como privados. Las investigaciones se iniciaron a finales de enero tras tener conocimiento los agentes de diversas denuncias interpuestas por robos con fuerza en interior de vehículos cometidos en la zona de Trànsits, todos ellos con un patrón "muy similar".

La mayoría de los robos se habrían llevado a cabo en garajes, tanto públicos como privados, en los que el presunto autor de los hechos se amparaba en el "poco trasiego" de personas, con lo que lograba abstraerse así de la acción policial, según ha informado la Policía en un comunicado.

En este caso, el presunto autor fracturaba las ventanillas de los vehículos para sustraer todo lo que hubiera de valor en el interior. Tras numerosas pesquisas y una ardua labor de investigación por parte del grupo de policía judicial de la Comisaría de Distrito de Trànsits, los agentes analizaron más de 30 robos cometidos en un corte periodo de tiempo y permitieron identificar a un varón como sospechoso.

Los agentes establecieron un dispositivo de localización y detención que finalizó con el arresto del investigado, que cuenta con antecedentes policiales por hechos similares y ya ha pasado a disposición judicial. La investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones.