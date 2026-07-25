Detenido un joven acusado de cometer diez robos con violencia a personas vulnerables - CNP

VALÈNCIA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Paterna (Valencia) a un joven de 20 años como presunto autor de diez delitos de robos con violencia a personas vulnerables, dos robos con fuerza, tres hurtos, un delito contra la seguridad vial y tres delitos de resistencia a agentes de la autoridad cometidos desde el mes de junio en la provincia de Valencia y Murcia.

La detención del joven, que ya ha ingresado en prisión, se produjo tras una persecución por el barrio valenciano de La Coma donde un grupo de personas intentaron impedir su traslado a dependencias policiales, según ha informado la Jefatura en un comunicado.

Las investigaciones se iniciaron por parte de agentes adscritos a la Brigada Local de Policía Judicial de Paterna tras tener conocimiento de una serie de robos con violencia cometidos desde el mes de junio en las localidades valencianas de Paterna, Godella, Burjassot, San Antonio de Benagéber y Cartagena (Murcia), cuyas víctimas son personas vulnerables, menores de edad y personas de avanzada edad, contra las que no dudó en emplear la violencia.

Durante las investigaciones los agentes averiguaron que los robos habrían sido cometidos por un joven que abordaba a sus víctimas con la excusa de preguntarles algo, sustrayéndoles unas veces mediante un fuerte tirón, cadenas o collares de oro, y otras veces con intimidación se apropiaba de sus terminales móviles y patinetes eléctricos.

En una ocasión, el sospechoso al parecer abordó a un menor de edad al cual intimidó mediante amenazas para que le diera el teléfono móvil, otra vez, se acercó a un hombre que se encontraba sentado en un banco con la excusa de pedirle un euro, tras lo cual le exigió que le diera todo lo que tenía bajo amenaza de muerte, y a varias víctimas les dio un fuerte tirón de la cadena o collar de oro, llegándolas a lesionar.

Los investigadores identificaron al sospechoso, que resultó ser un delincuente habitual y que tenía en vigor dos reclamaciones judiciales, por lo que establecieron un dispositivo de localización y detención.

Finalmente, y tras "una ardua" labor para localizarlo, ya que el sospechoso contaba con una gran cobertura por parte de vecinos y conocidos en el barrio de La Coma (Paterna) para sus huidas y ocultación, los agentes lo interceptaron tras una persecución por dicho vecindario, deteniéndolo como presunto autor de diez delitos de robo con violencia e intimidación, dos robos con fuerza, tres hurtos, un delito contra la seguridad vial y tres delitos de resistencia a agentes de la autoridad.

En el momento del arresto un numeroso grupo de personas intentaron impedir su traslado a dependencias policiales, por lo que tuvieron que acudir varías patrullas de las Comisarías de Paterna y Burjassot para evitar que la situación se agravara. El arrestado, con antecedentes policiales, ha pasado a disposición judicial, decretándose su ingreso en prisión provisional. Además, se han recuperado dos patinetes eléctricos.