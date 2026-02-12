Detenido un joven por sustaer dinero en cajeros automáticos, principalmente a personas mayores

Detenido por sustraer dinero a personas en cajeros automáticos - GUARDIA CIVIL

CASTELLÓ 12 Feb. (EUROPA PRESS) - -

La Guardia Civil de Castellón ha detenido en la localidad de Almassora (Castellón) a un hombre de 23 años como presunto autor de hasta once delitos de hurto en cajeros automáticos de municipios de la provincia cometidos mediante un mismo patrón delictivo en, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

La investigación se inició durante el verano de 2025, tras detectarse un aumento de denuncias por hechos de similares características en varias localidades castellonenses. Ante esta situación, el Equipo de Policía Judicial de Oropesa del Mar asumió la investigación y logró identificar al presunto autor, que habría actuado de manera itinerante en los municipios de Borriana, Almassora, Oropesa, l'Alcora, Onda y la Vall d'Uixó.

El detenido utilizaba un modus operandi muy definido: acudía a sucursales bancarias ocultando parcialmente su rostro con mascarilla y gorra y se situaba tras clientes -principalmente personas de edad avanzada- que se disponían a operar en cajeros automáticos.

Mediante engaño y aprovechando la confusión generada tras la introducción del número PIN por parte de la víctima, lograba apoderarse del dinero en efectivo. En algunos casos, llegó a emplear fuerza física y empujones para asegurar la huida con el botín.

La detención se produjo cuando agentes de la Guardia Civil de Almassora, de forma sorpresiva, localizaron al presunto autor en un cajero automático de una entidad bancaria de la localidad, donde presuntamente se encontraba a la espera de una nueva víctima, el cual vestía la indumentaria habitual empleada para cometer los hechos.

La operación, denominada Caisier, ha sido desarrollada por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Oropesa del Mar, con la colaboración del Puesto de Almassora, que llevó a cabo la detención. Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Castellón, que se ha hecho cargo del procedimiento judicial.