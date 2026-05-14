Detenido un ladrón en Alzira por arrastrar y dar patadas a una embarazada y por quitar un collar a una anciana

Comisaría de Alzira en imagen de archivo - CNP

VALÈNCIA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 34 años en Alzira (Valencia) por presuntamente robar con gran violencia a una mujer embarazada, a la que arrastró y propinó patadas a pesar de su situación de vulnerabilidad, y por apoderarse mediante tirón de una cadena de oro de una mujer octogenaria.

Las investigaciones se iniciaron tras tener conocimiento de estos robos con violencia cometidos el pasado 21 de abril, con minutos de diferencia, en la misma zona de Alzira, informa Jefatura.

En uno de ellos, los agentes acudieron tras recibir el aviso del 091. Una vez allí, averiguaron que momentos antes un hombre había abordado por la espalda a la víctima, una mujer en visible estado de gestación, que se encontraba hablando con su teléfono móvil.

El ladrón intentó arrebatarle el móvil y, tras no lograrlo y salir despedido el terminal, comenzó a zarandearla para intentar sustraerle el bolso. En un momento dado, la mujer cayó al suelo y fue arrastrada por el ahora detenido a la vez que le propinaba patadas para apoderarse del bolso.

Finalmente, la víctima fue asistida por dos ciudadanos y el hombre logró huir del lugar sin el botín, aunque dejó un pequeño bolso con efectos que fue intervenido por los policías.

Los investigadores averiguaron que ese mismo día, minutos antes y en calles adyacentes, el mismo joven habría robado mediante tirón un colgante de oro que una mujer octogenaria llevaba en el cuello cuando caminaba por la vía pública. Los agentes localizaron la cadena sustraída en el interior del bolso que el ladrón dejó abandonado tras cometer el segundo robo con violencia.

Además, las pesquisas permitieron imputar al sospechoso un robo con fuerza en el interior de un vehículo estacionado, en cuyo interior se localizó documentación de este hombre.

Por todo ello, una vez identificado y localizado, el ladrón fue arrestado como presunto autor de dos delitos de robo con violencia e intimidación y un robo con fuerza. Pasó a disposición judicial y se decretó su ingreso en prisión provisional.