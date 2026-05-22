Detenido un menor de 16 años como presunto autor de la violación de una joven en La Marina

Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional
Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN
Europa Press C. Valenciana
Publicado: viernes, 22 mayo 2026 14:58
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   VALÈNCIA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

   La Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional ha detenido a un menor de 16 años como presunto autor de la violación a una joven de 18 en La Marina, en València, según ha adelantado el diario 'Las Provincias' y han confirmado a Europa Press fuentes de Jefatura.

   Al parecer, los hechos ocurrieron sobre las 4 horas del sábado 9 de mayo. La violación supuestamente se produjo en las escaleras del acceso al aparcamiento de La Marina.

   La víctima y el presunto agresor pasaron la noche juntos y, al llegar a las escaleras del aparcamiento, ambos se besaron con el consentimiento de ella, pero poco después el joven la agredió sexualmente.

   La detención se produjo este jueves sobre las 9 horas y el detenido, de 16 años, ha sido puesto a disposición de Fiscalía de Menores, según las mismas fuentes.

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