Detenido un menor de 16 años como presunto autor de la violación de una joven en La Marina

Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

VALÈNCIA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional ha detenido a un menor de 16 años como presunto autor de la violación a una joven de 18 en La Marina, en València, según ha adelantado el diario 'Las Provincias' y han confirmado a Europa Press fuentes de Jefatura.

Al parecer, los hechos ocurrieron sobre las 4 horas del sábado 9 de mayo. La violación supuestamente se produjo en las escaleras del acceso al aparcamiento de La Marina.

La víctima y el presunto agresor pasaron la noche juntos y, al llegar a las escaleras del aparcamiento, ambos se besaron con el consentimiento de ella, pero poco después el joven la agredió sexualmente.

La detención se produjo este jueves sobre las 9 horas y el detenido, de 16 años, ha sido puesto a disposición de Fiscalía de Menores, según las mismas fuentes.