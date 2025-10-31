Detenido de nuevo, por cuarta vez en un mes, el presunto autor de 21 robos con fuerza en locales de Benimaclet

VALÈNCIA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido de nuevo, por cuarta vez en algo más de un mes, al hombre al que se le atribuye la comisión de más de una veintena de robos con fuerza en comercios del barrio valenciano de Benimaclet, en concreto, 21, desde marzo de 2022. Se trata de la persona bautizada jocosamente por una de sus víctimas anteriores --el responsable de un negocio de camisetas y complementos-- como el 'lladre del mes' y que llegó a hacer chapas con la cara difuminada del presunto asaltante extraída de imágenes de grabaciones de seguridad.

Los dos nuevos robos que se le atribuyen en esta ocasión han sido cometidos en una barbería y en un bar, ambos en la noche del 24 de octubre. El arrestado, de 33 años, ya ha pasado a disposición judicial y ha sido nuevamente puesto en libertad, según ha informado en un comunicado la Policía, que ha apuntado que esta es la cuarta vez en algo más de un mes que se ha arrestado a esta misma persona por robos con fuerza en locales comerciales, todos ellos situados en el barrio de Benimaclet.

Agentes de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito de Exposició, que se han hecho cargo de la investigación, tuvieron conocimiento de los hechos a raíz de la denuncia interpuesta por los perjudicados.

El robo cometido en la barbería se produjo sobre las 23.00 horas de la noche del 24 de octubre y horas después, pasadas las cinco de la madrugada, tuvo lugar el del bar. El presunto autor empleó el mismo modus operandi para acceder a los dos comercios: forzamiento de la persiana metálica exterior. En total, logró sustraer unos 1.000 euros en efectivo, una tableta, dos juegos de máquinas de cortar el pelo y varias botellas de alcohol valoradas en aproximadamente 80 euros.

Tras varias indagaciones, los agentes averiguaron que el presunto autor de los dos robos era un varón ya conocido por los investigadores por supuestamente cometer otros 19 robos con fuerza en locales de Benimaclet entre marzo de 2022 y octubre de 2025.

Según la Policía, se da la circunstancia de que los dos últimos hechos que se le imputan tuvieron lugar apenas unas horas después de quedar en libertad tras ser arrestado y puesto a disposición judicial. Tras establecerse un dispositivo de vigilancia en torno al sospechoso, los investigadores lo han detenido este miércoles por la mañana como presunto autor de los dos robos con fuerza.

DENUNCIA DE UN AFECTADO EN LAS REDES SOCIALES

Sobre este presunto ladrón, y al hilo de hechoa anteriores, el responsable de la tienda de Goatxa en este popular barrio valenciano se tomó con humor la situación y llegó a realizar --y a agotar-- una serie de chapas con el texto 'Lladre del mes de Benimaclet' (Ladrón del mes de Benimaclet) y la imagen difuminada del asaltante extraída de las grabaciones de seguridad.

En las redes sociales del negocio, ironizaba: "¡Qué emoción! ¡mi primer intento de robo! yupii" Pues el tema es que desde la semana pasada justamente donde está mi tienda no funcionan las farolas (y mira que siempre que pago el trimestral siempre digo "esto pa' farolas") y digo 'TATE, que esto es llamar a los amigos de lo ajeno', así que normalmente hecho cortina por la noche pero la dejé levantada, para, si pasara algo, grabarlo, y nada más lejos, la misma noche, catapúm. Ahora viene lo terrible, como podéis ver en los videos, mira escrupulosamente todo lo que hay en la tienda, se da cuenta que todo es una puta mierda y se va. Y nada... pues que me ha hecho el ladrón lo mismo que me han hecho mis parejas toda la vida, un ghosting de manual".

Y añadía en el mismo tono: "Y es que el Barrio está fatal, no Benimaclet, el cantante me refiero. Así que atentos, si veis a una persona encapuchada con perchas bajo el brazo corriendo subiéndolas a wallapop es que el ladrón ha vuelto. Que yo en tienda nunca dejo ni 20 euros en monedas, no tengo portátiles, ni móviles... vamos, nada de valor, y las planchas pesan como 500 kgs cada una y están aseguradas... pero bueno, que estéis al ojo que se nos está quedando muy buen barrio. Aaah!!! Lo más importante no se lo podrán llevar jamás mi corazón, porque ya me lo habéis robado todos y todas".

El comerciante puso a la venta en su web 100 unidades de las curiosas insignias que agotó inmediatamente. "Solo puedo daros las gracias por subvencionar mi gilipollez. He metido más stock en tienda, para los que se hayan quedado con las ganas, que me habéis petado el whatsapp a peticiones", comentaba.