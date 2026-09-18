Detenido en Orihuela Costa otro de los 12 fugitivos más buscados por Reino Unido: está condenado por estafa y blanqueo

Imagen del detenido (c) junto a agentes de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en la zona de Orihuela Costa, en la provincia de Alicante, a otro de los 12 fugitivos más buscados por Reino Unido. Se trata de un británico de 51 años que tiene pendiente cumplir una condena de ocho años y medio de prisión por delitos de estafa y blanqueo de capitales, ha indicado el instituto armado en un comunicado.

El arresto se produjo en el curso de las gestiones que el Equipo de Homicidios, Desaparecidos y Huidos de la Justicia de la Unidad Orgánica de Policía Judicial desarrolla por un homicidio cometido en esa misma localidad. El avance de esas gestiones llevó a los investigadores hasta este varón, cuya identificación reveló que lo estaban reclamando las autoridades británicas.

No es el primer fugitivo de esa lista localizado en la provincia. El pasado mes de mayo, coincidiendo con la presentación de la campaña en Alicante, la Guardia Civil detuvo a otro de los reclamados por Reino Unido en el marco de una operación contra una red dedicada al tráfico de drogas y a la falsedad documental.

Confirmada su identidad, los agentes, con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante, lo arrestaron y practicaron un registro en su domicilio, donde se incautaron de 22.000 euros en efectivo y varios documentos de identidad falsos, por lo que también está acusado de falsedad documental.

El detenido ha sido trasladado a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, en funciones de guardia, para ser puesto a disposición de la Audiencia Nacional (AN), competente en materia de extradición.