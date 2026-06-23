Detenido en Paterna un comercial de una empresa de instalaciones fotovoltaicas por estafar 7.500 euros

Investigador - OPC

VALÈNCIA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad valenciana de Paterna al trabajador de una empresa de instalaciones fotovoltaicas por presuntamente estafar a varios clientes más de 7.500 euros, según ha informado Jefatura en un comunicado.

El supuesto autor de los hechos cobró a los perjudicados gran parte del presupuesto de las instalaciones que finalmente no se llevaron a cabo, derivando los pagos a su propia cuenta bancaria.

La investigación policial tuvo su inicio con la denuncia, en la Comisaría de Distrito Centro de Alicante, de un varón que manifestó a los agentes que había sido engañado por parte del trabajador de una empresa de instalaciones de paneles solares.

En su denuncia, el perjudicado dijo haber contratado una instalación fotovoltaica por un coste de 7.000 euros dando un anticipo en efectivo de 500 euros en el momento de la firma. Además, realizó una primera transferencia de 2.990 euros a la cuenta bancaria aportada por el trabajador, sumando a este importe otros 500 euros por el añadido de dos paneles solares más a la instalación.

El trabajador dijo al perjudicado que este último pago se lo realizase mediante una aplicación de pago a su número de teléfono. Tras confirmar el comercial una fecha para el inicio de la instalación, iban pasando los días y los trabajos no comenzaban.

Además, la insistencia del trabajador hacia el perjudicado para que completara el pago total de la instalación sin haber comenzado todavía los primeros trabajos puso bajo sospecha al perjudicado, hasta que finalmente el trabajador dejó de contestarle a las llamadas de teléfono o mensajes que le enviaba para interesarse por el inicio de la instalación, habiendo pagado ya un total de 3.990 euros.

Ante estos hechos, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría Provincial de Alicante se hicieron cargo de la investigación. Comenzaron las primeras gestiones policiales con la identificación plena del trabajador de empresa de instalaciones fotovoltaicas.

Tras ser identificado, los agentes comprobaron si existían más denuncias relacionadas con los hechos, relacionando este caso con otra denuncia también interpuesta en la ODAC de la Comisaría de Distrito Centro de Alicante en la que el investigado, mediante el mismo 'modus operandi', había cobrado a una mujer un total de 3.296 euros en diferentes pagos sin llegar tampoco a iniciar los trabajos de instalación y dejando finalmente de contestar las llamadas.

Los agentes relacionaron estos dos casos con una tercera denuncia interpuesta también en Alicante, en la que de nuevo el mismo trabajador había cobrado a una mujer un total de 6.790 euros, si bien, en esta ocasión sí que le habían realizado la instalación, pero el pago de 300 euros correspondiente a la tramitación de una subvención europea lo había perdido, ya que el investigado no la llegó a tramitar en el plazo y se había quedado con el dinero.

La tercera perjudicada encontró por internet reseñas de otras personas que manifestaban haber sido también estafados por la empresa de instalaciones fotovoltaicas a la que pertenece el investigado. Esto fue comprobado por los agentes, quienes encontraron varias reclamaciones y quejas de clientes en organizaciones de consumidores. Además, averiguaron que los trabajadores también eran perjudicados, ya que un día llegaron a la empresa a comenzar su jornada laboral y se la encontraron cerrada sin previo aviso.

Durante la investigación, los agentes comprobaron que el contrato de la línea telefónica que utilizaba el investigado para comunicarse con los clientes figuraba a nombre de su padre, quien había fallecido hacía casi cinco años. Finalmente, los efectivos localizaron a este varón en la localidad valenciana de Paterna, que fue detenido por la presunta comisión de tres delitos de estafa.

El detenido, de 33 años, fue puesto en libertad tras la práctica de las diligencias policiales y todas las actuaciones han sido remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de la localidad de Alicante.