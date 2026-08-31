Detenido tras prender fuego a un domicilio con él dentro en Anna

Estado en el que quedó la vivienda - GC

VALÈNCIA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un hombre de 36 años como presunto autor de un delito de incendio y daños después de que presuntamente prendiera fuego a una vivienda de la localidad valenciana de Anna con él dentro, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

Varios vecinos tuvieron que ser atendidos por inhalación de humo, al igual que los dos agentes actuantes, que también sufrieron quemaduras leves. El presunto autor de los hechos, un hombre de 36 años, quedó detenido en custodia en el hospital, ya que de igual modo resultó herido con quemaduras.

Los agentes fueron requeridos por el COS para dirigirse a la localidad de Anna donde al parecer había una persona que se encontraba "agresiva" y estaba causando daños en un domicilio.

Una vez en el lugar, los agentes comprobaron que en la segunda planta de la casa había un hombre con la puerta cerrada y observaron cómo del interior salía humo. Tras varios intentos de llamada sin obtener respuesta, los guardias civiles accedieron al interior rompiendo la puerta.

Dentro de la casa localizaron, entre mucho humo y en medio de un gran incendio, al hombre que supuestamente estaba arrojando enseres a las llamas del comedor, tales como colchones y objetos textiles. Los agentes le rescataron y lo sacaron al exterior donde lograron reducirle y ponerle las esposas.

Una vez asegurado el detenido, los agentes, con ayuda de algunos vecinos, consiguieron sofocar el incendio mediante el uso de cubos de agua, mangueras y el extintor del propio vehículo oficial, antes de la llegada de los bomberos.

En la primera planta de la vivienda residía el propietario junto a su familia, cuya vida, de no ser por la "rápida actuación de los agentes, podría haber corrido peligro", subraya la Guardia Civil. Durante las tareas de extinción los agentes también auxiliaron a un vecino residente en la vivienda anexa con la afectada y con aparente dificultad para andar.

Al detenido se le atribuye un delito de incendio con peligro para la vida o integridad física y uno de daños. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Canals. Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Xàtiva Plaza número 2.