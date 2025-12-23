Detenido por provocar daños "indiscriminadamente" a coches estacionados en la calle en Benetússer (Valencia) - POLICÍA LOCAL BENETÚSSER

VALÈNCIA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Benetússer (Valencia) han detenido durante la pasada noche a un hombre como presunto autor de un delito de daños, atentado y desobediencia grave a agentes de la autoridad por provocar daños "de forma indiscriminada" en vehículos estacionados en la vía pública.

Los hechos se desencadenaron tras recibir el aviso de varios testigos que presenciaban cómo un individuo causaba daños en vehículos en la localidad. El recorrido del sospechoso afectó principalmente a las inmediaciones de la plaza de la Xapa y las calles Literato Azorín y Pintor Sorolla, según ha informado el Ayuntamiento de la localidad en un comunicado.

Una patrulla de la Policía Local localizó al individuo en las proximidades siguiendo las indicaciones precisas de los testigos. El autor de los hechos, al verse sorprendido por los agentes, mantuvo una actitud "de extrema agresividad", hizo caso omiso a sus órdenes y llego a esgrimir un palo con el que intentó agredirles.

Dada "la peligrosidad de la situación" y el "riesgo inminente" para la integridad física de los agentes y de los viandantes, los efectivos policiales se vieron obligados a utilizar el dispositivo táser de control electrónico, con el que el hombre pudo ser inmovilizado "de forma segura y eficaz". Seguidamente, fue detenido "sin que se produjeran lesiones de gravedad".

Al arrestado se le imputa un delito de daños por los desperfectos ocasionados en numerosos vehículos particulares, atentado contra agentes de la autoridad por el intento de agresión durante la intervención y desobediencia grave. El detenido ha sido trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las correspondientes diligencias y su posterior puesta a disposición judicial.

Desde la Jefatura de la Policía Local de Benetússer han agradecido la implicación ciudadana, cuya colaboración "fue determinante para la rápida localización del autor". Asimismo, han instado a los propietarios de vehículos afectados en la zona a que acudan a formalizar su denuncia para ser incluida en el atestado.