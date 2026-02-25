Detenido por robar y agredir a una madre y su hijo en el edificio que todos ellos okupaban en Albal

Prendas de uniforme de policía localizadas. - GUARDIA CIVIL

VALÈNCIA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre acusado de robar y agredir a dos personas --una madre y su hijo-- en el domicilio que todos ellos okupaban en Albal (Valencia), según ha informado el instituto armado en un comunicado. El presunto autor de los hechos llegó a apuntar a las víctimas con un arma y les exigió dinero para poder seguir viviendo en el piso.

Los hechos sucedieron a finales del mes de enero cuando los denunciantes se trasladaron a una vivienda a cambio de un importe de 2.000 euros, que pagaron a la persona que residía anteriormente en el domicilio.

Otro vecino que residía ilegalmente en la finca, al percatarse de la nueva presencia en el edificio, se interesó por el precio que habían pagado a cambio del piso, alegó que él había sido el primero en acceder a esa casa y que, por ese motivo, le debían dinero y les amenazó con echarles del lugar, según la Guardia Civil.

Las amenazas se "intensificaron" hasta el punto de que el presunto agresor comenzó a patear la puerta del piso y forcejeó con la intención de entrar mientras supuestamente esgrimía un revólver que apuntaba a una de las víctimas, que pudo cerrar la puerta.

Sin embargo, posteriormente, escuchó ruidos que provenían de la cocina y al asomarse vio a su vecino entrando a la vivienda por el patio de luces y tras romper la ventana de esa dependencia. Una vez dentro, el ahora detenido supuestamente apuntó con el revólver a su víctima y le exigió de nuevo el pago por haber okupado la casa.

El arma de fuego fue accionada pero no llegó a disparar, momento en el cual la víctima forcejeó con él, ayudado por su madre que también estaba presente. Finalmente, el detenido se marchó el lugar.

Tras estos hechos, madre e hijo abandonaron la vivienda. Al día siguiente, regresaron para recoger sus enseres y se percataron de que la puerta había sido forzada y que habían sustraído diferentes efectos personales por un valor de 2.000 euros.

Con la presentación de la denuncia, los agentes iniciaron las pesquisas que permitieron identificar al presunto autor de los hechos. El pasado 11 de febrero los agentes realizaron la entrada y registro del domicilio del detenido, donde se localizaron los efectos sustraídos a las víctimas, el arma utilizada en el asalto y cartuchos compatibles con ella.

Durante el registro, localizaron prendas de uniformidad del Cuerpo Nacional de Policía, pasamontañas y dispositivos de trasmisiones, que podían ser usados de manera fraudulenta para simular funciones policiales.

Por estos hechos los agentes detuvieron al presunto autor de los hechos, un hombre de 49 años y nacionalidad española que ya ha ingresado en prisión. Al arrestado se le atribuyen un robo con violencia, allanamiento de morada, amenazas, coacciones y tenencia ilícita de armas. Los efectos sustraídos durante el robo han sido devueltos a sus legítimos propietarios.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Equipo de Policía Judicial de Alfafar. Las diligencias fueron entregadas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja, Plaza número 4.