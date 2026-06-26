Detenido por robar a personas de avanzada edad en cajeros automáticos en diferentes municipios

VALÈNCIA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a una persona como presunta autora de una serie de delitos contra el patrimonio cometidos mediante el conocido método del 'cajero averiado', una modalidad delictiva especialmente dirigida contra personas mayores cuando realizan operaciones de retirada de efectivo en cajeros automáticos, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

La investigación se inició tras detectarse un incremento de denuncias y comunicaciones operativas relacionadas con hechos de similares características ocurridos en distintas localidades de la Comunitat Valenciana.

El análisis conjunto de las denuncias permitió identificar un patrón común tanto en la selección de las víctimas como en la forma de actuación empleada. El denominado método del Scalping, cajero averiado o distracción en cajero, consiste en generar una situación de confusión sobre la víctima mientras esta ópera en un cajero automático.

El presunto autor se aproxima a la persona, habitualmente de avanzada edad, simulando que el terminal presenta una avería o incidencia técnica. Aprovechando la distracción provocada, manipula el cajero ocultando parcialmente el teclado o la bandeja dispensadora mediante folletos, periódicos o documentos, logrando realizar disposiciones de efectivo sin que la víctima perciba inicialmente la sustracción.

Las investigaciones permitieron constatar que los hechos se producían principalmente en fechas coincidentes con el abono de pensiones, prestaciones sociales o nóminas, momentos en los que aumenta considerablemente la afluencia de personas mayores a las entidades bancarias.

La detención se produjo el pasado 10 de junio durante uno de los dispositivos de vigilancia en las inmediaciones de una entidad bancaria de dicha localidad. Los investigadores observaron cómo un individuo, cuyas características coincidían con las del autor buscado, interactuaba con una persona de avanzada edad que se encontraba realizando una operación en un cajero automático, reproduciendo el mismo patrón de actuación investigado.

Ante la inmediatez de los hechos, los agentes intervinieron y arrestaron al sospechoso cuando presuntamente acababa de realizar una disposición de efectivo no autorizada por importe de 900 euros. Durante la actuación, se recuperaron efectos relacionados con el hecho investigado y se garantizó la protección de la víctima.

Tras la detención, la Guardia Civil impulsó un amplio intercambio de información con distintas Unidades territoriales y con otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Fruto de estas gestiones se han esclarecido hasta el momento un total de trece hechos delictivos, concretamente doce delitos de hurto y un delito de robo con violencia e intimidación, cometidos entre abril de 2025 y mayo de 2026 en distintas localidades de las provincias de Valencia y Alicante.

Las localidades afectadas comprenden, entre otras, El Puig, Puzol, Tavernes de la Valldigna, San Juan de Alicante, Sax, Cullera, Benifaió y Moncada. La investigación ha permitido determinar una notable coincidencia en todos los hechos esclarecidos: víctimas de edad avanzada, actuación en cajeros automáticos de entidades bancarias, utilización de gorra y mascarilla para dificultar la identificación y una reiterada sustracción de cantidades próximas a los 900 euros.

La Guardia Civil mantiene abierta la operación y continúa las gestiones para determinar la posible existencia de nuevas víctimas, esclarecer otros hechos similares que pudieran haberse cometido en diferentes puntos del territorio nacional e identificar posibles colaboradores relacionados con la actividad investigada.

El detenido es un hombre de 20 años y nacionalidad rumana. Se tiene conocimiento que Policía Nacional arrestó al mismo hombre por mismos hechos cometidos en su demarcación territorial.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Moncada. Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Moncada Plaza número 1.