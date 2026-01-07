Detenido en San Fulgencio un hombre condenado en Reino Unido a cadena perpetua por agresión sexual

Archivo - Sucesos.- Detenido en La Nucía (Alicante) un miembro de una organización dedicada a cometer estafas piramidales - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ALICANTE 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad alicantina de San Fulgencio a un hombre de 41 años sobre el que pesaba una Orden Internacional de Detención dictada por las autoridades de Reino Unido.

El hombre había sido condenado a cadena perpetua por un delito de agresión sexual cometido entre los años 2014 y 2015, han informado desde Jefatura en un comunicado.

El país reclamante dictó una Orden Internacional de Detención que fue puesta en conocimiento de la Policía Nacional a través de Interpol tras tener sospechas de que el fugitivo podría haber elegido la provincia de Alicante para esconderse de la justicia de su país.

Por este motivo, los investigadores iniciaron las pesquisas de averiguación y no tardaron en localizarlo en San Fulgencio. Tras realizar un dispositivo policial fue localizado y detenido.

El fugitivo había huido de la justicia de Reino Unido tras ser condenado a una pena de prisión de cadena perpetua por un delito de agresión sexual cometido entre los años 2014 y 2015.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.