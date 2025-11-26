Detenido en Sant Joan d'Alacant uno de los fugitivos "más buscados" por Montenegro acusado de homicidio

Detenido uno de los fugitivos "más buscados" por Montenegro acusado de homicidio - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Sant Joan d'Alacant (Alicante) a un hombre de 41 años reclamado por las autoridades de Montenegro mediante una orden internacional de detención (OID) para su extradición. Se le considera por su país como "uno de sus fugitivos más buscados" y se le imputan delitos relacionados con el crimen organizado, homicidio y tráfico de armas, entre otros.

Los hechos ocurrieron el 16 de noviembre durante un control preventivo de seguridad ciudadana realizado por patrullas del Puesto Principal de este municipio alicantino. En el transcurso del dispositivo, los agentes filiaron al ocupante de un vehículo de alquiler y, al comprobar su identidad en las bases de datos, constataron la existencia de una OID emitida por las autoridades montenegrinas, según ha explicado el instituto armado en un comunicado.

Tras realizar las verificaciones oportunas, los agentes confirmaron a través de Interpol la vigencia de la OID y procedieron a su detención y se instruyeron las diligencias correspondientes para su puesta a disposición del Juzgado Central de Instrucción número dos de la Audiencia Nacional (AN), órgano encargado de tramitar el proceso de extradición.

Según la información de la orden internacional, el detenido presuntamente se encontraba relacionado con delitos de asesinato, tráfico de armas y material explosivo, falsedad documental y abuso de poder.

Con esta actuación, la Guardia Civil ha destacado "la importancia de los servicios preventivos de seguridad ciudadana, que permiten detectar y poner a disposición judicial a fugitivos de alta peligrosidad", así como "la eficacia de los mecanismos de cooperación policial internacional que facilitan la localización y detención de personas buscadas por la comisión de delitos graves".