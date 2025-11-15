Detenido un septuagenario por distribuir cocaína a bordo de su coche en el barrio de Malilla de València

La Policía Nacional detiene a un septuagenario por distribuir droga a bordo de su vehículo por el barrio de Malilla, en València - POLICÍA NACIONAL

VALÈNCIA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el barrio de Malilla de València a un varón de 77 años por presuntamente distribuir cocaína al menudeo a bordo en su vehículo.

La investigación se inició a principios del mes de octubre, tras tener conocimiento los agentes de que un hombre mayor se estaría dedicando a suministrar droga a bordo de su vehículo por las inmediaciones de la carretera de Malilla, según ha informado este cuerpo de seguridad en un comunicado.

Inmediatamente, los investigadores establecieron un dispositivo de vigilancia por la zona para identificar al sospechoso y comprobar la veracidad de los hechos, y pudieron localizar al mismo, el cual se desplazaba a bordo de un vehículo, parando en determinados puntos a los que se acercaban diferentes personas, las cuales realizaban un intercambio a través de la ventanilla del mismo para abandonar seguidamente ambos el lugar.

Ante tales evidencias y con la correspondiente autorización judicial se procedió a realizar una entrada y registro en el domicilio y el trastero del investigado, donde se localizaron e intervinieron cerca de 15 gramos de cocaína distribuidos en varios envoltorios de plástico y preparados para su venta, una báscula de precisión así como útiles para elaborar las dosis de droga y 84.900 euros en efectivo.

Por todo lo anterior se procedió a la detención del varón acusado de un delito de tráfico de drogas.