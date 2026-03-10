Detenido en Torrent un hombre acusado de robar dinero y joyas del interior de una vivienda

Archivo - VÍDEO: Cae una red dedicada al tráfico de migrantes desde países europeos a España: viajaban en condiciones inhumanas - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALÈNCIA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Torrent (Valencia) a un joven de 25 años acusado de sustraer joyas y dinero del interior de una vivienda, según ha informado Jefatura en un comunicado.

Los hechos ocurrieron hace cinco meses, cuando tras tener conocimiento del robo en una vivienda, agentes de Policía Judicial de la Comisaría Local de Torrent investigaron lo ocurrido.

Los efectivos averiguaron que el sospechoso habría empleado el método conocido como 'bumping e impresioning', que permite la apertura de la puerta sin disponer de la llave original. Una vez en el interior, sustrajo joyas de plata y oro, así como 355 euros.

Las pesquisas de los agentes permitieron identificar al sospechoso. Meses después del robo, una patrulla de paisano que se encontraba desarrollando funciones de seguridad ciudadana en Torrent identificó a un varón, que huyó al advertir la presencia policial.

Finalmente, interceptaron al hombre con la ayuda de un Policía Nacional fuera de servicio que se encontraba en el lugar y fue detenido como presunto autor de un delito de resistencia y desobediencia a agente de la autoridad.

Los policías también registraron al varón y hallaron entre sus pertenencias un juego completo de utensilios empleados para la apertura de puertas.

Tras ser trasladado el detenido a dependencias policiales, los agentes comprobaron que éste era el presunto autor del robo en el interior del domicilio ocurrido meses antes, por lo que le imputaron también un delito de robo con fuerza. El arrestado ha pasado ya a disposición judicial.