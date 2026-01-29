Detenido en Torrent un hombre por robar las cajas registradoras de tres comercios

Archivo - Detenido un hombre acusado de maltratar a su pareja y agredir sexualmente a la amiga de esta - CNP - Archivo

VALÈNCIA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Torrent (Valencia) a un hombre, de 42 años, como presunto autor de un delito de robo con fuerza por forzar la entrada de tres locales de hostelería y sustraer las cajas registradoras. Se hizo con un botín de más de 2.400 euros, según ha informado Jefatura en un comunicado.

La investigación comenzó el pasado día 19 por parte de la Brigada Local de Policía Judicial de Torrent tras tener conocimiento de tres robos con fuerza cometidos en establecimientos de restauración del municipio, todos de madrugada y en apenas dos días. En algún caso habían empleado una fuerza desmedida para acceder al local, llegando a arrancar parcialmente la verja de protección.

Tras las primeras pesquisas, los investigadores averiguaron que se trataría de un mismo varón, el cual, tras forzar la entrada de los establecimientos, se arrastraba hasta la caja registradora para evitar la activación de la alarma de seguridad, arrancándola o sustrayendo el cajón con el dinero.

Además el sospechoso empleaba una capucha para cubrirse y dificultar, así, su identificación en caso de ser captado por las cámaras de seguridad. En total había sustraído más de 2.400 euros.

Al analizar el 'modus operandi' así como otros indicios, los agentes observaron numerosas similitudes con el método empleado en el año 2022 por un delincuente al que detuvieron por diversos robos con fuerza y el cual, tras ser detenido, ingresó en prisión.

Los investigadores comprobaron cómo el varón detenido años atrás había quedado en libertad, abandonando el cetro penitenciario cinco días antes de que comenzaran los robos.

Finalmente, tras identificar plenamente al sospechoso, los agentes establecieron un dispositivo de localización y detención y lo arrestaron poco después como presunto autor de los delitos de robo con fuerza.

El detenido, con numerosos antecedentes policiales por hechos similares, ha pasado a disposición judicial y se ha decretado su ingreso en prisión.