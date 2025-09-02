Detenido en Torrent (Valencia) por robar 20 kilos de cable de fibra y comunicación de vías de alta velocidad - POLICÍA NACIONAL

VALÈNCIA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local de Torrent, han detenido en esta localidad valenciana a un varón de 69 años como presunto autor de los delitos de daños y hurto, tras al parecer sustraer 20 kilos de cable de fibra y comunicación de las vías del tren de alta velocidad.

El arresto se ha producido después de que el pasado 15 de agosto se localizase e interviniese el cable sustraído, así como tres cizallas y una tijera de podar, del interior de un vehículo, según ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

Además, los agentes comprobaron que el sospechoso habría accedido a las instalaciones tras cortar parte del vallado de las mismas.

La sustracción de cableado "generó un riesgo" para la circulación de los trenes, aunque no llegó a afectar al servicio ferroviario, y requirió de la intervención urgente de personal técnico especializado.