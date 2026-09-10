Detenido en Torrevieja un fugitivo reclamado por Alemania por un presunto homicidio

Detenido por la Guardia Civil - OPC

ALICANTE 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Torrevieja (Alicante) a un hombre de 43 años reclamado por Alemania mediante una Orden Europea de Detención y Entrega por un presunto delito de homicidio y agresión con lesiones graves. Al detenido se le atribuye, además, un presunto delito de falsedad documental, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Los hechos se produjeron cuando agentes del Puesto Principal de Torrevieja prestaban servicio de seguridad ciudadana en una urbanización de la localidad. Los guardias civiles advirtieron la actitud evasiva de un hombre que trataba de eludir su presencia y lo identificaron.

El individuo les mostró un documento de identidad extranjero que suscitó dudas sobre su autenticidad. Tras una primera comprobación, los agentes apreciaron indicios de falsificación e intervinieron el documento. Posteriormente trasladaron al hombre a dependencias oficiales, donde los investigadores lograron determinar su identidad real.

Las comprobaciones efectuadas revelaron que sobre el identificado pesaban varias reclamaciones judiciales en vigor. La principal, una Orden Europea de Detención y Entrega cursada por las autoridades alemanas por su presunta implicación en un homicidio voluntario con agresión y lesiones graves, cuya vigencia fue confirmada a través de los cauces de cooperación policial internacional. A ella se sumaban dos requisitorias judiciales dictadas por un tribunal de Almería, igualmente vigentes.

Finalmente, los agentes detuvieron al sospechoso, un hombre de nacionalidad rumana y 43 años, por el presunto delito de falsedad documental.

El hombre fue puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrevieja en funciones de Guardia y se remitieron las diligencias a la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, con sede en la Audiencia Nacional, encargada de tramitar la entrega del arrestado a Alemania.