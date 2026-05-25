Detenido el trabajador de una residencia de ancianos de L'Horta Nord por sustraer joyas a residentes

Agente de la Guardia Civil en investigación - OPC

VALÈNCIA 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido al trabajador de una residencia de ancianos de L'Horta Nord por presuntamente sustraer varias joyas y relojes a los residentes, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

La investigación comenzó con la denuncia de los familiares de una persona fallecida en una residencia de ancianos. Al parecer, entre las pertenencias de la persona fallecida los familiares echaron en falta un reloj.

A raíz de este hecho, se pudo constatar que había más víctimas a las que les habían sucedido hechos semejantes. El patrón común era que se trataba de personas que tenían un deterioro del sistema cognitivo, lo que dificultaba que las víctimas pudieran darse cuenta de que se les quitaban sus bienes.

Varios de estos hechos tenían lugar en las habitaciones de los residentes, que legalmente tienen la consideración de domicilios. Gracias al análisis de las imágenes de seguridad de la empresa y a su intensa colaboración con los investigadores, los agentes pudieron identificar a un trabajador de la residencia como autor de los hechos.

De todos los incidentes investigados, destaca uno en el que el ahora detenido abordó con violencia a una residente, tapándole la boca para que no pudiera pedir auxilio.

Los investigadores también comprobaron que sobre el autor de los hechos constaba una prohibición judicial de aproximación y entrada a cualquier centro geriátrico.

La posterior detención del autor resultó compleja, puesto que este no contaba con domicilio conocido y había abandonado su puesto de trabajo tras el inicio de las investigaciones. Pero, finalmente, el pasado 30 de abril fue detenido. Se trata de un hombre salvadoreño de 39 años al que se le imputan los delitos de hurto, robo con violencia, allanamiento de morada y quebrantamiento de condena.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto de Moncada. Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Paterna Plaza número 2.