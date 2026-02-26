Un detenido y tres investigados tras intervenir más de 300 plantas de marihuana en una vivienda de Orihuela (Alicante)

Plantación de marihuana desarticulada por la Guardia Civil en una pedanía de Orihuela (Alicante) - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desarticulado una plantación de marihuana en el interior de una vivienda de la pedanía de Torremendo, que pertenece al municipio de Orihuela (Alicante), con un total de 332 plantas. En el marco de esta operación, se ha detenido a una persona y se ha investigado a otras tres.

Las pesquisas se iniciaron el pasado enero, tras recibir información procedente del Puesto de San Miguel de Salinas en la que se aportaban indicios sobre la posible existencia de esta plantación, según ha detallado el instituto armado en un comunicado.

De este modo, a raíz de esta información, el Equipo ROCA de Torrevieja estableció diversas gestiones de investigación con varios dispositivos de vigilancia sobre el inmueble señalado en esta pedanía oriolana.

Las vigilancias resultaron "especialmente fructíferas" al observar los agentes a cuatro personas que presuntamente desempeñaban diferentes funciones relacionadas con la actividad ilícita, según la Guardia Civil.

La Benemérita ha resaltado que se pudo constatar que uno de los investigados presuntamente realizaba labores de vigilancia exterior del inmueble, otro de apoyo logístico en la vivienda y los otros dos supervisaban la plantación, al tiempo que se ocupaban del suministro y mantenimiento de las plantas.

Como resultado de las gestiones practicadas, se procedió a la identificación de los cuatro varones, con edades comprendidas entre los 34 y 65 años. Algunos de ellos contaban con antecedentes policiales por hechos similares.

De esta forma, el pasado 13 de febrero, tras obtener información que confirmaba las sospechas de los agentes y que las plantas de marihuana estaban en estado avanzado de crecimiento y próximas a su recolección, se llevó a cabo la entrada y registro de la vivienda investigada. En dicha actuación, se contó con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) de Torrevieja.

En el registro, se intervinieron un total de 332 plantas de marihuana y un móvil. Además, se constató una defraudación de fluido eléctrico mediante una conexión fraudulenta a la red, con un consumo estimado en 33.000 euros.

MEDIDAS CAUTELARES

Como consecuencia de los hechos, se procedió a la detención de uno de los acusados como presunto autor de los delitos contra la salud pública por tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y defraudación de fluido eléctrico. El arrestado fue puesto a disposición judicial y quedó en libertad con la imposición de medidas cautelares.

Días después, en dependencias de la Guardia Civil de Guardamar del Segura, se procedió a la imputación de los mismos delitos al resto de los investigados.