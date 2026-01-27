Detenido hasta en tres ocasiones por hurtos en el interior de coches en Alcúdia, Carlet y Benimodo

Archivo - Un agente de la Guardia Civil en investigación - GUARDIA CIVIL - Archivo

VALÈNCIA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido al autor de, al menos, 17 delitos cometidos entre los meses de diciembre y enero, 13 de ellos de robo con fuerza en el interior de vehículos, tres de hurto en el interior de vehículo y uno de daños en coche. Fue detenido hasta en tres ocasiones.

Los agentes iniciaron un dispositivo con motivo del incremento de robos en el interior de vehículo durante los meses de diciembre y enero en las poblaciones valencianas de L'Alcudia, Carlet y Benimodo.

Todos estos delitos presentaban características comunes en su 'modus operandi' y franja horaria. Solían cometerse durante la noche y el autor fracturaba las ventanillas utilizando objetos contundentes, tales como trapas de alcantarilla o bien forzando las puertas con herramientas.

La madrugada del 2 al 3 de enero los agentes sorprendieron en la localidad de Benimodo a un hombre en el interior de un vehículo rebuscando entre sus pertenencias.

Al percatarse de la presencia de los agentes, trató de salir huyendo pero fue interceptado y detenido como presunto autor de un supuesto delito de robo con fuerza en interior de vehículo. Entre sus pertenencias portaba herramientas susceptibles para ser utilizadas en delitos de esta tipología y la puerta del turismo se encontraba forzada.

Además, junto a este vehículo los agentes comprobaron que había otro coche que también había sido forzado y esta persona portaba pertenencias del mismo en su interior. Por estos hechos, el detenido fue puesto a disposición judicial y se acordó su libertad.

Pocos días después, la noche del día 11 de enero de 2025, agentes de la Policía Local de Carlet volvieron a detener al mismo hombre al ser sorprendido de nuevo 'in fraganti' durante la comisión otros dos robos en interior de vehículo en la localidad.

Por estos hechos, el detenido fue de nuevo puesto a disposición judicial y de nuevo se acordó su libertad. Por parte del área de investigación de la Guardia Civil de Carlet se continuaron las gestiones para tratar de esclarecer los hechos delictivos.

A través del visionado de las cámaras de video vigilancia del Ayuntamiento de Carlet se consiguió demostrar su implicación en otros cuatro delitos. De nuevo, fue puesto a disposición judicial. En esta ocasión se decretó su prisión provisional.

El detenido es un hombre de 27 años y nacionalidad española. Se le atribuyen 13 robos con fuerza en el interior de vehículos, tres hurtos en el interior de vehículos y uno de daños en vehículo.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Carlet. Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Carlet.