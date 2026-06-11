Detenido en Valencia uno de los fugitivos más buscados de República Checa que defraudó más de dos millones de euros

Fugitivo detenido en Valencia - JEFATURA

VALÈNCIA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a uno de los fugitivos más buscados de República Checa al que se le acusa de defraudar más de dos millones de euros, según ha informado Jefatura en un comunicado.

En concreto, el hombre estaría presuntamente implicado en una operación fraudulenta relacionada con un cargamento de combustible cuyo origen era Venezuela, pero que nunca llegó a materializarse y que ocasionó unas pérdidas superiores a dos millones de euros a la empresa perjudicada.

La detención ha sido fruto de los resultados obtenidos durante el ENFAST Trackathon 2026, una operación de gran intensidad organizada por la Red Europea de Equipos Activos de Búsqueda de Fugitivos (ENFAST) y Europol, en la que han participado cerca de un centenar de investigadores y especialistas en inteligencia de fuentes abiertas (OSINT) procedentes de 31 países, así como el apoyo de personal experto del sector privado.

Durante dos jornadas de trabajo celebradas en la sede de Europol, en La Haya, equipos multidisciplinares han analizado casos reales de prófugos reclamados por delitos graves con el objetivo de generar nuevas líneas de investigación y obtener pistas sobre su posible paradero.

En esta edición se han revisado 57 casos de fugitivos de alto nivel y se obtuvieron nuevas líneas de investigación en 56 de ellos y datos sobre posibles localizaciones en otros 26.

Para ello, investigadores expertos en OSINT han analizado las huellas digitales de los fugitivos --como números de teléfono, perfiles en redes sociales, alias y otros rastros en Internet--, mientras los equipos FAST de toda Europa permanecían preparados para actuar de forma inmediata ante cualquier información relevante.

Gracias al intercambio de información operativa desarrollado durante el evento se pudo determinar la posible localización de uno de los fugitivos más buscados por las autoridades de República Checa.

Fruto de las múltiples gestiones practicadas y tras establecer un dispositivo de vigilancia y seguimiento, investigadores de la Policía Nacional lograron localizar al reclamado y detenerlo en Valencia.

Con este arresto, España ha materializado la primera detención derivada del ENFAST Trackathon 2026, lo que pone de manifiesto la "eficacia" de la cooperación policial internacional y del intercambio de información entre los cuerpos de seguridad europeos para la localización y captura de delincuentes reclamados por la justicia, han apuntado las mismas fuentes.