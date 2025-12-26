Detenido en València por vender droga oculta en un reloj inteligente

1038821.1.260.149.20251226125345 Agentes de la Policía Nacional han detenido en València a un hombre de 39 años por supuestamente vender droga que escondía en un reloj inteligente. - POLICÍA NACIONAL

VALÈNCIA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en València a un hombre de 39 años por supuestamente vender droga que escondía en un reloj inteligente.

Los hechos ocurrieron el lunes por la tarde, cuando los agentes que se encontraban realizando labores de prevención de la seguridad ciudadana observaron en el cruce de la calle Fuente de San Luis con la avenida Hermanos Maristas como el ahora detenido, que circulaba en patinete, realizaba un pase de droga a otro hombre.

Los policías lograron interceptar a los dos varones, a pesar de que estos se separaron apresuradamente al percatarse de la presencia policial.

Tras registrar al suministrador, le localizaron un 'smartwatch' que contenía cocaína oculta en el compartimento de los auriculares. Asimismo, también hallaron e intervinieron más de dos gramos de esta misma sustancia, algo más de un gramo de tusi --cocaína rosa--, un teléfono móvil y 35 euros en billetes fraccionados, detalla la Jefatura Superior en un comunicado.

Por todo ello, los agentes detuvieron al vendedor como presunto autor de un delito de tráfico de drogas. El arrestado ha pasado ya a disposición judicial.