Detenidos 19 jóvenes, 18 menores, por cometer hasta 10 robos violentos en Trànsits

VALÈNCIA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en València a 19 jóvenes, 18 de ellos menores de edad, como presuntos autores de diez delitos de robo con violencia y dos delitos de lesiones cometidos en el distrito de Trànsits a lo largo del pasado mes de diciembre, según ha informado Jefatura en un comunicado.

Los hechos ocurrieron en el barrio valenciano de Marxalenes y sus aledaños. Las investigaciones llevadas a cabo por la Brigada Provincial de Policía Judicial y la Comisaría de distrito de Tránsits permitieron determinar que se empleaba siempre el mismo 'modus operandi': actuaban en grupo, usando una violencia desmedida y llegando, incluso, a utilizar armas blancas.

En algunos casos, las agresiones se producían gratuitamente, sin motivación aparente, pues los autores ni siquiera sustraían efectos, han apuntado las mismas fuentes.

Los agentes averiguaron que los hechos habrían sido cometidos por un grupo de jóvenes de entre 13 y 20 años y lograron identificar a los sospechosos y detener a 18 de ellos como presuntos autores de diez delitos de robo con violencia y dos delitos de lesiones.

Los arrestados han pasado a disposición judicial. Continúan las investigaciones tendentes al total esclarecimiento de los hechos.