Detenidos en Alicante cuatro integrantes de un grupo criminal que robó 50.000 euros en Morón de la Frontera

Efectos intervenidos en la operación - JEFATURA

ALICANTE 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional pertenecientes a la Comisaría Provincial de Alicante han detenido en la capital alicantina a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, como presuntas responsables del robo de 50.000 euros cometido recientemente en Morón de la Frontera (Sevilla), según ha informado Jefatura en un comunicado.

Los agentes pertenecientes a la Comisaría Local de Morón de la Frontera comenzaron las pesquisas tras recibir la denuncia de una empresaria de la localidad, que afirmaba haber sido víctima de un robo en su vehículo cuando se dirigía a su sucursal bancaria a ingresar el dinero.

La investigación permitió localizar a los autores del robo en dos coches pertenecientes a una casa de alquiler de vehículos ubicada en Alicante, momento en el que los investigadores trasladaron ésta información a los agentes de la localidad alicantina y les alertaron de la ubicación de uno de estos vehículos relacionados con los hechos investigados, que al parecer había sido alquilado utilizando una identidad falsa.

Una vez que los agentes adscritos a la Comisaría Provincial de Alicante iniciaron las investigaciones correspondientes a la localización de los vehículos, así como de sus ocupantes, se estableció un operativo que permitió a los agentes localizar el vehículo en la zona centro de Alicante con el motor en funcionamiento y sin ocupantes en los asientos. Fue al cabo de una hora, cuando los actuantes observaron la presencia de dos mujeres en el interior del vehículo y las identificaron.

A su vez, los policías observaron un segundo vehículo de alquiler ocupado por dos varones cuyas características físicas resultaban compatibles con las de personas investigadas por el robo cometido en Morón.

En ese momento, cuando los agentes se aproximaron para identificar a sus ocupantes, el conductor del vehículo emprendió súbitamente la huida a gran velocidad y obligó a los agentes a tener que intervenir rápidamente.

Una vez se hubo atajado este segundo coche, se realizaron las correspondientes diligencias de identificación de los cuatro individuos y fueron trasladados a dependencias policiales. Se localizó entre sus pertenencias diversas cantidades de dinero en efectivo fraccionado del modo en el que se había señalado en la denuncia, además de un pasaporte de Guatemala y un permiso de conducir presuntamente falsificados, y tarjetas bancarias vinculadas a la identidad utilizada para alquilar los vehículos.

Finalmente los agentes detuvieron a las cuatro personas como presuntas responsables de los hechos investigados.