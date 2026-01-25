Detenidos cuatro hombres por sustraer móviles y acceder a banca online de forma fraudulenta en Alicante

Imagen de una agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a cuatro hombres, de entre 20 y 34 años, como presuntos autores de delitos de hurto, estafa y pertenencia a organización criminal. Los detenidos se dedicaban a la sustracción de terminales móviles para, posteriormente, acceder a las cuentas bancarias de los propietarios de estas terminales y hacer transferencias de dinero con las que han llegado defraudar hasta más de 12.500 euros.

Así, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado, el 'modus operandi' empleado por los arrestados siempre era el mismo, dado que actuaban a elevadas horas de la madrugada, generalmente en horarios de cierre de establecimientos frecuentados por gente de alto nivel adquisitivo.

Para acercarse a las víctimas, solían preguntar por una dirección de hotel. En ese instante, los propietarios de los móviles accedían a desbloquear el teléfono para efectuar la consulta y ese momento era aprovechado por los autores de los robos para observar el patrón de desbloqueo y, seguidamente, arrebatarles de las manos el terminal.

Tras ello, los ahora detenidos huían del lugar a bordo de un vehículo que se encontraba en las inmediaciones esperándolos y era conducido por una tercer persona.

Las víctimas, debido a las horas en las que sucedían los hechos, decidían denunciar al día siguiente y presuponiendo que se trataba de simple hurto de teléfono móvil, ha precisado la Policía Nacional.

No obstante, lo autores de las sustracciones aprovechaban esas horas y que tenían en su poder el patrón de desbloqueo del dispositivo para acceder a la banca online y hacer numerosas operaciones fraudulentas como bizums, transferencias o pagos con tarjeta causando de este modo "un gran perjuicio patrimonial", han remarcado la misma fuente.

Hasta que las víctimas eran conocedoras de los hechos y daban aviso a sus entidades bancarias, los autores disponían de un gran margen de tiempo para efectuar los cargos fraudulentos, ya que, al no disponer los afectados de su terminal móvil, tenían conocimiento de los pagos al día siguiente por familiares o al efectuar la consulta al través de internet.

SE DESHACÍAN DE LOS MÓVILES

Una vez que las víctimas informaban a sus entidades bancarias de los cargos fraudulentos y bloqueaban las cuentas, los autores, al no poder continuar con la estafa, se deshacían de los teléfonos móviles a través del mercado negro, ha detallado también la Policía Nacional.

El análisis de los movimientos fraudulentos efectuados por los autores de estos delitos determinaron que el dinero defraudado ha ascendido a más de 12.500 euros. Además, los detenidos intentaron transferir a diferentes cuentas diversas cantidades cuya suma total ascendía a 12.300 euros, si bien, gracias a los sistemas antifraude bancarios no llegaron a efectuarse.

Con la finalidad de localizar y detener a los autores de estos hechos, se realizaron diversas gestiones que dieron como resultado la detención de los cuatro varones por delitos de hurto, estafa y pertenencia a organización criminal.