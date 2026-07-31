Detenidos cuatro miembros de dos organizaciones criminales especializadas en robos en domicilios

Imagen de vehículo de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

VALÈNCIA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Valencia dos células de organizaciones criminales de origen georgiano y croata especializadas en robos con fuerza en domicilios y han detenido en Valencia a cuatro hombres, de entre 21 y 43 años. Se les imputa, al menos, 17 robos perpetrados en viviendas de la ciudad de València.

Dos de los sospechosos, miembros de la organización de origen georgiano, fueron detenidos la madrugada del pasado 4 de julio, cuando un agente franco de servicio alertó a sus compañeros que se encontraban prestando servicio de que había observado a un individuo con actitud sospechosa deambulando por su comunidad de vecinos, el cual se había reunido con otro varón en el exterior, según ha informado Jefatura en un comunicado.

Los policías los identificaron y les intervinieron útiles empleados para perpetrar robos con fuerza, así como un vehículo, siendo detenidos como presuntos autores de un robo con fuerza en grado de tentativa.

Las investigaciones posteriores, llevadas a cabo por el grupo de Robos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia, han permitido imputar a estos dos arrestados su participación en otros doce robos en domicilios de Valencia, ocho consumados y cuatro en grado de tentativa, cometidos mediante la técnica de 'llave falsa' entre marzo y julio de este año --gran parte durante Semana Santa-- en los distritos valencianos de Trànsits y Exposició.

Los agentes comprobaron también que la organización criminal de la que forman parte estos dos detenidos se caracteriza por su gran itinerancia delictiva, actuando en diferentes puntos de España y del extranjero, teniendo incluso uno de los detenidos vigente una orden de extradición por Francia para su ingreso en prisión por hechos similares.

Los otros dos miembros de la organización criminal croata fueron detenidos la mañana del pasado 7 de julio, después de que un vecino de un edificio del distrito de Trànsits alertase a la Policía Nacional tras observar como dos hombres entraban en casa de un vecino.

Varias patrullas acudieron al lugar y lograron detener a los sospechosos cuando huían del inmueble. Les intervinieron útiles empleados para cometer los robos con fuerza, así como todos los efectos sustraídos, y les detuvieron como presuntos autores de un delito de robo con fuerza.

Los investigadores, posteriormente y tras varias pesquisas, imputaron a estos dos arrestados otras tres tentativas más de robos en domicilios, perpetrados en los distritos de Trànsits, Exposició y Russafa entre el 22 y 25 de agosto de 2025, empleando la técnica del resbalón o fractura de la cerradura o puerta. Los cuatro detenidos han pasado a disposición judicial y se ha decretado el ingreso en prisión de todos ellos.