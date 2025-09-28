Detenidos dos hombres por falsificar y cobrar un cheque del AMPA de un colegio de Crevillent (Alicante)

Detenidos dos hombres por falsificar y cobrar un cheque del AMPA de un colegio de Crevillent - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a dos hombres de 31 y 54 años de edad por falsificar un cheque de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) de un colegio de Crevillent y hacerlo efectivo en una entidad bancaria de Alicante. El importe del perjuicio causado a la asociación escolar es de 800 euros.

Los hechos fueron puestos en conocimiento del puesto de la Guardia Civil de Crevillent por la presidenta y la secretaria del AMPA de esa localidad, quienes, después de revisar las cuentas de la asociación, advirtieron de que se había hecho efectivo un cheque al portador por valor de 800 euros en una entidad bancaria de Alicante, según ha informado la Jefatura Superior de Policía en un comunicado.

Las denunciantes, desconocedoras de quién podría haber cobrado ese cheque dado que eran las únicas personas autorizadas a hacerlo, solicitaron una copia del documento a la entidad bancaria. De este modo, pudiendo ver que habían falsificado la firma de la presidenta y que la letra del documento no correspondía con la de la secretaria, quien habitualmente se encarga de hacerlo.

En cuanto al documento de pago, correspondía a un talonario del año 2021 y desconocían también quién y cuándo el estafador se hizo con el mismo, puesto que no habían notado en ningún momento la falta de ningún talonario, además de que los suelen tener guardados bajo llave.

Tras la denuncia, dado que el cheque fue cobrado en una entidad bancaria de Alicante, la Policía Nacional se encargó de continuar las gestiones. En concreto, se encargaron del caso los agentes de investigación de la Comisaría del Distrito Norte de Alicante.

Los investigadores localizaron a la persona que hizo efectivo el cheque en la entidad bancaria: un hombre que en su declaración en Comisaría manifestó que se lo había proporcionado un amigo para que lo cobrase, aduciéndole que él no podía hacerlo porque no tenía cuenta en ese banco. Después de cobrar el cheque, quedó con él y le entregó el dinero.

Finalmente, tras varias diligencias de investigación, los agentes localizaron al presunto autor de la falsificación del documento de pago.

Por todo ello, la Policía Nacional ha detenido a dos hombres por los presuntos delitos de estafa, falsedad documental y usurpación de estado civil. Todo lo actuado se ha emitido a los juzgados de instrucción de Alicante.