Detenidos dos jóvenes acusados de robar joyas con el método del tirón en Torrevieja (Alicante)

1032334.1.260.149.20251201133829 Detenidos dos jóvenes acusados de robar joyas con el método del tirón en Torrevieja - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Torrevieja (Alicante) a dos jóvenes de 19 y 21 años acusados de 13 robos violentos de joyas presuntamente cometidos con el método del tirón entre los meses de septiembre y noviembre.

Supuestamente se centraban en víctimas vulnerables, seleccionadas por su menor capacidad de reacción, para así sustraer las joyas que llevaban puestas y poder huir con "más facilidad", según ha explicado el instituto armado en un comunicado.

La investigación comenzó tras detectar un incremento de robos violentos cometidos en la vía pública mediante el mismo patrón delictivo. Los presuntos autores actuaban coordinados, ya que, mientras uno vigilaba la zona, el otro al parecer arrebataba de forma violenta las pertenencias a la víctima. La Guardia Civil ha explicado que estos varones "en un mismo día llegaron a cometer hasta cuatro robos consecutivos".

Las primeras averiguaciones permitieron relacionar a los dos detenidos con ocho robos con violencia y hurtos, por los que fueron arrestados en octubre y puestos a disposición judicial, tras lo que quedaron en libertad.

No obstante, días después los investigadores detectaron nuevos hechos que, según sospecharon, podían estar vinculados de nuevo a estas dos personas. En este sentido, los volvieron a arrestar el 6 de noviembre acusados de otros cinco robos cometidos en esa última semana. En esta ocasión, uno de los implicados ingresó en prisión por orden judicial.

Según el instituto armado, la investigación ha permitido esclarecer los 13 hechos delictivos y desarticular "por completo" la actividad delictiva presuntamente cometida por los dos arrestados. Los objetos sustraídos eran, en su mayoría, cadenas y complementos de oro que los autores lograban robar y vender con facilidad.

La Guardia Civil de Torrevieja explica que está trabajando "activamente" para luchar contra este método de robo en las calles y que ha logrado "la identificación de 23 personas a las que se les han atribuido 56 delitos de este tipo" ocurridos en los últimos meses. Así, ya han logrado recuperar diversas joyas que han sido devueltas a sus legítimos propietarios.